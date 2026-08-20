கிரிக்கெட்

இந்தியாவுக்கு எதிரான டெஸ்ட்: இலங்கை அணியில் 2 வீரர்கள் சேர்ப்பு

கமில் மிஷாரா மற்றும் சஹான் அரச்சிகே ஆகியோர் சேர்க்கப்பட்டுள்ளனர்.
இந்தியாவுக்கு எதிரான டெஸ்ட்: இலங்கை அணியில் 2 வீரர்கள் சேர்ப்பு
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கொழும்பு,

இந்தியாவுக்கு எதிரான 2வது டெஸ்ட் போட்டிக்காக இலங்கை அணியில் கமில் மிஷாரா மற்றும் சஹான் அரச்சிகே ஆகியோர் சேர்க்கப்பட்டுள்ளனர்.

காயம் காரணமாக குசல் மெண்டிஸ் , தினேஷ் சந்திமால் அணியில் இல்லாததாலும் இலங்கை அணிக்கு பேட்டிங் வரிசையில் சிக்கல் ஏற்பட்டுள்ளது. இதனால் உள்ளூர் கிரிக்கெட்டில் சிறப்பாக செயல்பட்டு வரும் கமில் மிஷாராவுக்கு டெஸ்ட் அறிமுக வாய்ப்பு கிடைக்கலாம் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.

முதல் டெஸ்ட்டில் இந்தியா வெற்றி பெற்றுள்ள நிலையில், தொடரை சமன் செய்ய கொழும்பு டெஸ்ட்டில் இலங்கை வெற்றி பெற வேண்டிய கட்டாயத்தில் உள்ளது.

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Daily Thanthi
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