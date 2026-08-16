டெஸ்ட் கிரிக்கெட்: ஆஸ்திரேலியாவை சொந்த மண்ணில் வீழ்த்தி வரலாறு படைத்த வங்காளதேசம்

மெல்போர்ன்
முதல் டெஸ்ட் போட்டியில், 9 விக்கெட் வித்தியாசத்தில் ஆஸ்திரேலியாவை சொந்த மண்ணில் வீழ்த்தி வங்காளதேசம் வரலாறு படைத்துள்ளது.
ஆஸ்திரேலியாவுக்கு சுற்றுப்பயணம் மேற்கொண்டுள்ள வங்காளதேச கிரிக்கெட் அணி 2 போட்டிகள் கொண்ட டெஸ்ட் தொடரில் விளையாடி வருகிறது. அதன்படி, இரு அணிகளுக்கும் இடையேயான முதல் டெஸ்ட் போட்டி டார்வின் நகரில் கடந்த 13-ந்தேதி தொடங்கியது.
இப்போட்டியில் டாஸ் வென்ற ஆஸ்திரேலியா முதலில் பேட்டிங் செய்தது. அதன்படி களமிறங்கிய ஆஸ்திரேலியா முதல் இன்னிங்சில் 198 ரன்களுக்கு ஆல் அவுட் ஆனது. அந்த அணியின் ஸ்டீவ் ஸ்மித் அதிகபட்சமாக 71 ரன்கள் சேர்த்தார். சிறப்பாக பந்து வீசிய வங்காளதேச வீரர் ஹசன் முகமது அதிகபட்சமாக 6 விக்கெட்டுகளை வீழ்த்தினார்.
இதனை தொடர்ந்து களமிறங்கிய வங்காளதேசம் முதல் இன்னிங்சில் 426 ரன்கள் குவித்தது. அந்த அணியின் ஹசன் தமீம் அதிகபட்சமாக 101 ரன்கள் குவித்தார். இதன் மூலம் முதல் இன்னிங்சில் வங்காளதேசம் 228 ரன்கள் முன்னிலை பெற்றது.
தொடர்ந்து, 2-ம் இன்னிங்சை தொடங்கிய ஆஸ்திரேலியா 3-ம் நாள் ஆட்டநேர முடிவில் 4 விக்கெட்டுகளை இழந்து 161 ரன்கள் எடுத்தது. வங்காளதேசத்தை விட 67 ரன்கள் பின் தங்கியிருந்தது.
ஆஸ்திரேலிய வீரர்கள் கிரீன் 43 ரன்னிலும், அலெக்ஸ் கேரி 19 ரன்னிலும் களத்தில் இருந்தனர். வங்காளதேச வீரர் ஹசன் முகமது அதிகபட்சமாக 2 விக்கெட்டுகளை வீழ்த்தினார். இதனையடுத்து, 4-ம் நாளான இன்று கேமரூன் கிரீன் சதம் (104) விளாசி அசத்தினார். எனினும், ஹசன் மஹ்மூத் பந்து வீச்சில் போல்டானார். அலெக்ஸ் கேரி 30 ரன்களில் வெளியேறினார்.
2-ம் இன்னிங்சில் ஆஸ்திரேலியா 284 ரன்களில் அனைத்து விக்கெட்டுகளையும் இழந்தது. இதனை தொடர்ந்து வங்காளதேச அணி 2-ம் இன்னிங்சை விளையாடியது. இதில் ஷத்மன் இஸ்லாம் (25), மொமினுல் ஹேக் (30) ரன்கள் எடுத்து ஆட்டமிழக்காமல் உள்ளனர். ஹசன் தமீம் ரன் எதுவும் எடுக்காமல் வெளியேறினார்.
முடிவில் ஒரு விக்கெட்டை இழந்து 2-வது இன்னிங்சில் 57 ரன்கள் எடுத்திருந்தபோது வங்காளதேசம் வெற்றி பெற்றது. 9 விக்கெட்டுகள் வித்தியாசத்தில் ஆஸ்திரேலியாவை சொந்த மண்ணில் வீழ்த்தி வங்காளதேசம் வரலாறு படைத்துள்ளது.