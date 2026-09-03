கிரிக்கெட்

டெஸ்ட் கிரிக்கெட் தரவரிசை: படிக்கல் முன்னேற்றம்

பாகிஸ்தான் கேப்டன் பாபர் அசாம் 5 இடங்கள் சறுக்கி 15-வது இடத்தை பெற்றுள்ளார்.
டெஸ்ட் கிரிக்கெட் தரவரிசை: படிக்கல் முன்னேற்றம்
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புதுடெல்லி,

சர்வதேச கிரிக்கெட் கவுன்சில் (ஐ.சி.சி.) டெஸ்ட் கிரிக்கெட் வீரர்களின் புதிய தரவரிசை பட்டியலை நேற்று வெளியிட்டது. இதன்படி பேட்ஸ்மேன்களின் தரவரிசையில் இங்கிலாந்தின் ஹாரி புரூக் (856 புள்ளி) முதலிடத்தில் நீடிக்கிறார். பாகிஸ் தானுக்கு எதிராக லண்டன் லார்ட்சில் நடந்த 2-வது டெஸ் டில் 4 மற்றும் 24 ரன் வீதம் எடுத்து தடுமாறிய இங்கிலாந்து கேப்டன் ஜோ ரூட் 2-ல் இருந்து 3-வது இடத்துக்கு (820 புள்ளி) இறங்கினார். இதனால் 3-வது இடம் வகித்த ஆஸ்தி ரேலியாவின் ஸ்டீவன் சுமித் 2-வது இடத்துக்கு (840) உயர்ந் தார். இந்திய கேப்டன் சுப்மன் கில் இரு இடம் பின்தங்கி 9-வது இடத்துக்கு தள்ளப்பட்டார். ரிஷப் பண்ட் 7-வது இடத்திலும், ஜெய்ஸ்வால் 11-வது இடத்திலும் மாற்றமின்றி தொடருகிறார்கள். பாகிஸ்தான் கேப்டன் பாபர் அசாம் 5 இடங்கள் சறுக்கி 15-வது இடத்தை பெற்றுள்ளார்.

கொழும்பில் நடந்த இந்தியாவுக்கு எதிரான 2-வது டெஸ்டில் இரு இன்னிங்சிலும் சதம் விளாசி சாதனை படைத்த இலங்கை வீரர் சோனல் தினுஷா 29 இடங்கள் எகிறி 25-வது இடத்தை வசப்படுத்தியுள்ளார். இதே டெஸ்டில் சதம டித்த இந்திய வீரர்கள் தேவ்தத் படிக்கல் 5 இடங்கள் முன் னேறி 54-வது இடத்தையும், துருவ் ஜூரெல் 18 இடங்கள் அதிகரித்து 65-வது இடத்தையும் பிடித்துள்ளனர். இதே போட்டியில் 80 மற்றும் 92 ரன்கள் வீதம் எடுத்த இலங்கையின் பசிந்து சூரியபண்டாரா 170 இடங்கள் மேலோங்கி 74-வது இடத்தை பெற்றுள்ளார்.

டெஸ்ட்
தேவ்தத் படிக்கல்
devdutt padikkal
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Daily Thanthi
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