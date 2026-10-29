கிரிக்கெட்

டெஸ்ட் தரவரிசை: தென் ஆப்பிரிக்கா வீரர் முதலிடம்

ஆஸ்திரேலியாவின் ஸ்டீவன் சுமித் 3 இடங் கள் தளர்ந்து 5-வது இடத்துக்கு சென்றுள்ளார்.
டெஸ்ட் தரவரிசை: தென் ஆப்பிரிக்கா வீரர் முதலிடம்
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சர்வதேச கிரிக்கெட் கவுன்சில் (ஐ.சி.சி.), கிரிக்கெட் வீரர்களின் புதிய தரவரிசை பட்டியலை நேற்று வெளியிட்டது. டெஸ்ட் கிரிக்கெட் பேட்டர்களின் தரவரிசையில் மாற்றங்கள் நிகழ்ந்துள்ளன. இங்கிலாந்து வீரர் ஹாரி புரூக் நம்பர் ஒன் வீரராக வலம் வருகிறார். ஆஸ்திரேலியாவுக்கு எதிரான 2-வது டெஸ்டில் சதம் அடித்த தென்ஆப்பிரிக்க கேப்டன் பவுமா 6-ல் இருந்து 2-வது இடத்துக்கு வந்துள்ளார். அதே சமயம் ஆஸ்திரேலியாவின் ஸ்டீவன் சுமித் 3 இடங் கள் தளர்ந்து 5-வது இடத்துக்கு சென்றுள்ளார்.

மார்கோ யான்சென்

இதன் பந்து வீச்சாளர்களின் தரவரிசையில் தென்ஆப்பிக்க வேகப்பந்து வீச்சாளர் மார்கோ யான்சென் 5 இடங்கள் முன்னேறி முதல்முறையாக நம்பர் ஒன் இடத்தை (876 புள்ளி) பிடித்துள்ளார். ஆஸ்திரேலியாவுக்கு எதிரான 2-வது டெஸ்டில் கலக்கியதால் (6 விக்கெட் மற்றும் 85 ரன்) இந்த ஜாக்பாட் அடித்துள்ளது. 2024-ம் ஆண்டு நவம்பரில் ககிசோ ரபடா முதலிடத்தில் இருந்தார். அதன் பிறகு முதலிடத்தை பெற்ற முதல் தென்ஆப்பிரிக்க பவுலர் இவர் தான். யான்செனின் விசுவரூபத்தால், ஆஸ்திரேலியாவின் மிட்செல் ஸ்டார்க் 2-வது இடத்துக்கு (861) சரிந்தார். இந் திய வேகப்பந்து வீச்சாளர் ஜஸ்பிரித் பும்ரா மேலும் ஒரு இடம் இறங்கி 5-வது இடத்தில் உள்ளார்.

டெஸ்ட் ஆல்-ரவுண்டர்கள் தரவரிசையிலும் மார்கோ யான்சென் (451 புள்ளி) முதலிடத்தை எட்டியுள்ளார். இதன் மூலம் ஒரே நேரத்தில் இரு பிரிவுகளில் முதலிடம் என்ற அரிய சாதனையை படைத்துள்ளார். இந்த பிரிவில் 4 ஆண் டுக்கு மேலாக நம்பர் ஒன் இடத்தில் இருந்த இந்திய வீரர் ரவீந்திர ஜடேஜா இப்போது 2-வது இடத்துக்கு (422 புள்ளி) தள்ளப்பட்டுள்ளார்.

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Daily Thanthi
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