இலங்கைக்கு எதிரான டெஸ்ட் தொடர்: இந்திய அணி அறிவிப்பு- சர்பராஸ் கானுக்கு மீண்டும் இடம்

இந்தியா–இலங்கை அணிகளுக்கு இடையிலான டெஸ்ட் தொடர் வரும்15-ம் தேதி தொடங்குகிறது. இந்த தொடருக்கான இந்திய அணி அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
இந்தியா–இலங்கை அணிகளுக்கு இடையிலான 2 போட்டிகள் கொண்ட டெஸ்ட் தொடர் வரும் ஆகஸ்ட் 15-ம் தேதி தொடங்குகிறது. முதல் டெஸ்ட் போட்டி ஆகஸ்ட் 15 முதல் 19-ம் தேதி வரை காலேவில் நடைபெறுகிறது. 2-வது டெஸ்ட் போட்டி ஆகஸ்ட் 23 முதல் 27-ம் தேதி வரை கொழும்பில் நடைபெற உள்ளது.
இந்தத் தொடர் உலக டெஸ்ட் சாம்பியன்ஷிப் 2025–27 தொடரின் ஒரு பகுதியாகும். தற்போது வேர்ல்ட் டெல்ட் சாம்பியன்ஷிப் புள்ளிப்பட்டியலில் இந்தியா 48.15 சதவீத புள்ளிகளுடன் 5-வது இடத்திலும், இலங்கை 41.67 சதவீத புள்ளிகளுடன் 6-வது இடத்திலும் உள்ளன. இதனால் இரு அணிகளுக்கும் இந்தத் தொடர் முக்கியத்துவம் வாய்ந்ததாக பார்க்கப்படுகிறது.
இந்த நிலையில், இலங்கை அணிக்கு எதிரான டெஸ்ட் தொடருக்கான இந்திய அணி அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது. இந்திய அணிக்கு சுப்மன் கில் கேப்டனாக நியமிக்கப்பட்டுள்ளார்.
* சுப்மன் கில் (கேப்டன்)
* குர்னூர் பிரார்
* ரவீந்திர ஜடேஜா
* சரண்ஷ் ஜெயின்
* யஷஸ்வி ஜெய்ஸ்வால்
* துருவ் ஜூரல்
* சர்பராஸ் கான்
* பிரசித் கிருஷ்ணா
* ஆகிப் நபி
* தேவ்தட் படிக்கல்
* ரிஷப் பண்ட்
* கே.எல்.ராகுல்
* முகமது சிராஜ்
* மனவ் சுதர்
* குல்தீப் சுதர்
இதற்கிடையில், ஏற்கனவே தேர்வு செய்யப்பட்டிருந்த இந்திய அணியின் முன்னணி பேட்ஸ்மேன் சாய் சுதர்சன் காயம் காரணமாக தொடரில் இருந்து விலகியுள்ளார். சாய் சுதர்சனின் வலது கால்விரலில் ஏற்பட்ட ஸ்ட்ரெஸ் ரியாக்ஷன் காயத்தின் காரணமாக விலகியதால் சாய் சுதர்சனுக்கு மாற்று வீரராக சர்பராஸ் கான் இந்திய டெஸ்ட் அணியில் சேர்க்கப்பட்டுள்ளார். மேலும், இந்திய அணியில் காயம் காரணமாக ஏற்கனவே ஜஸ்பிரித் பும்ரா, வாஷிங்டன் சுந்தர் உள்ளிட்ட வீரர்கள் இலங்கை தொடரில் இடம்பெறவில்லை என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.