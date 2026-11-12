நாளை தொடங்குகிறது ஆஸ்திரேலியா – இங்கிலாந்து கிரிக்கெட் தொடர்

சர்வதேச கிரிக்கெட் ரசிகர்கள் ஆவலுடன் எதிர்பார்த்துக் காத்திருக்கும் ஆஸ்திரேலியா – இங்கிலாந்து அணிகளுக்கு இடையிலான கிரிக்கெட் தொடர் நாளை (நவம்பர் 13) தொடங்குகிறது. ஆஸ்திரேலியாவில் நடைபெற உள்ள இந்தச் சுற்றுப்பயணத்தில் இரு அணிகளும் முதலில் மூன்று போட்டிகள் கொண்ட ஒருநாள் தொடரிலும், அதைத் தொடர்ந்து ஐந்து போட்டிகள் கொண்ட டி20 தொடரிலும் மோத உள்ளன. இதனால் மொத்தம் எட்டு சர்வதேசப் போட்டிகள் ரசிகர்களுக்கு விருந்தாக அமைய உள்ளன.
இந்தத் தொடரின் முதல் ஒருநாள் போட்டி பெர்த்தில் நடைபெறுகிறது. சொந்த மண்ணில் விளையாடும் ஆஸ்திரேலிய அணி தொடரை வெற்றியுடன் தொடங்கும் முனைப்பில் களமிறங்குகிறது. மறுபுறம், இங்கிலாந்து அணியும் அதிரடியான பேட்டிங் மற்றும் வேகப்பந்துவீச்சு மூலம் ஆஸ்திரேலியாவுக்கு சவால் அளிக்கத் தயாராகி வருகிறது. இரு அணிகளிலும் திறமையான வீரர்கள் இடம்பெற்றுள்ளதால் முதல் போட்டி மீதான எதிர்பார்ப்பு அதிகரித்துள்ளது.
ஒருநாள் தொடரின் இரண்டாவது போட்டி நவம்பர் 15ஆம் தேதி அடிலெய்டிலும், மூன்றாவது மற்றும் கடைசிப் போட்டி நவம்பர் 18ஆம் தேதி ஹோபார்ட்டிலும் நடைபெறுகிறது. இதனைத் தொடர்ந்து ஐந்து போட்டிகள் கொண்ட டி20 தொடர் நவம்பர் 21ஆம் தேதி தொடங்கி டிசம்பர் 2ஆம் தேதி நிறைவடைகிறது.
ஆஸ்திரேலியா – இங்கிலாந்து அணிகள் மோதும் போட்டிகள் எப்போதுமே பரபரப்புக்கும் விறுவிறுப்புக்கும் பஞ்சமில்லாதவை. இரு அணிகளும் அதிரடியான கிரிக்கெட்டை விளையாடுவதில் பெயர் பெற்றவை என்பதால் இந்த வெள்ளைப்பந்து தொடரிலும் சிக்ஸர்கள், பவுண்டரிகள் மற்றும் விக்கெட் வேட்டைக்கு பஞ்சமிருக்காது என ரசிகர்கள் எதிர்பார்க்கின்றனர்.
டெஸ்ட் கிரிக்கெட்டில் பல வரலாற்றுச் சிறப்புமிக்க மோதல்களை வழங்கியுள்ள ஆஸ்திரேலியா – இங்கிலாந்து அணிகள், தற்போது ஒருநாள் மற்றும் டி20 கிரிக்கெட்டிலும் தங்களது பலத்தை நிரூபிக்கத் தயாராகியுள்ளன.