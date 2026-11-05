இந்தியா-இலங்கை இடையே டிச.13-ந்தேதி டெல்லியில் நடைபெறவிருந்த போட்டி இடமாற்றம்

மும்பை,
இந்திய கிரிக்கெட் அணி தற்போது நியூசிலாந்தில் சுற்றுப்பயணம் மேற்கொண்டு விளையாடி வருகிறது. இரு அணிகளுக்கும் இடையே டி20 தொடர் நடந்து முடிந்துள்ள நிலையில், தற்போது ஒருநாள் தொடர் நடைபெற்று வருகிறது. இதன் பின்னர் 2 போட்டிகள் கொண்ட டெஸ் தொடரை முடித்துக்கொண்டு இந்திய அணி தாயகம் திரும்புகிறது.
இதன் பின்னர் இலங்கை அணி இந்தியாவில் சுற்றுப்பயணம் மேற்கொண்டு விளையாட உள்ளது. இரு அணிகளுக்கும் இடையிலான முதல் ஒருநாள் போட்டி டெல்லியில் டிசம்பர் 13-ந்தேதி நடைபெறுவதாக இருந்தது. இதற்கிடையே, டெல்லியில் நிலவும் கடும் காற்று மாசு காரணமாக போட்டி நடத்துவதில் இடையூறு ஏற்படும் என்றும், போட்டியை வேறு மைதானத்துக்கு மாற்றுமாறும் டெல்லி கிரிக்கெட் வாரியம் பிசிசிஐக்கு கோரிக்கை விடுத்து இருந்தது.
இந்த நிலையில், இந்தியா-இலங்கை இடையே டிச.13-ந்தேதி டெல்லியில் நடைபெறவிருந்த போட்டி வேறு மைதானத்திற்கு இடமாற்றம் செய்யப்பட்டுள்ளது. அதாவது, டெல்லியில் இருந்து விசாகப்பட்டினத்திற்கு மாற்றம் செய்யப்படுவதாக பிசிசிஐ அறிவித்து உள்ளது.