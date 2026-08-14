600-வது டெஸ்ட் போட்டியில் விளையாடும் இந்திய அணி... வெற்றி, தோல்வி வரலாற்றுச் சாதனைகள்..முழு விவரம்

மும்பை,
இந்திய கிரிக்கெட் அணியின் டெஸ்ட் பயணம் புதிய வரலாற்றுச் சாதனையை எட்டுகிறது. இந்தியாவின் 80-வது சுதந்திர தினமான ஆகஸ்ட் 15, 2026 அன்று, இலங்கைக்கு எதிராக காலே மைதானத்தில் நடைபெறும் முதல் டெஸ்ட் போட்டி, இந்திய ஆண்கள் அணியின் 600-வது டெஸ்ட் போட்டியாக அமைகிறது.
இதன் மூலம் 600 டெஸ்ட் போட்டிகளை விளையாடிய உலகின் மூன்றாவது அணியாக இந்தியா மாறுகிறது. இதற்கு முன் இங்கிலாந்து மற்றும் ஆஸ்திரேலியா மட்டுமே இந்த மைல்கல்லை எட்டியுள்ளன.
இந்தியாவின் டெஸ்ட் கிரிக்கெட் பயணம் 1947-ம் ஆண்டு சுதந்திரம் கிடைப்பதற்கு முன்பே, அதாவது 1932-ம் ஆண்டிலேயே தொடங்கியது. அப்போது இந்தியா இன்னும் முழுமையான சுதந்திர நாடாகவில்லை. இருந்தபோதிலும், ஒரு சில இந்திய வீரர்கள் சர்வதேச கிரிக்கெட் அரங்கில் இந்தியாவை பிரதிநிதித்துவப்படுத்தி விளையாடினர்.
1932-ல் இங்கிலாந்தின் லார்ட்ஸ் மைதானத்தில் நடைபெற்ற அந்த முதல் டெஸ்ட் போட்டி, இந்திய கிரிக்கெட்டின் வரலாற்றில் மிக முக்கியமான தொடக்கமாக அமைந்தது.
அதாவது, இந்தியா அரசியல் ரீதியாக சுதந்திரம் பெறுவதற்கு 15 ஆண்டுகளுக்கு முன்பே, இந்திய வீரர்கள் உலக கிரிக்கெட் அரங்கில் நாட்டின் பெயருக்காக களமிறங்கத் தொடங்கிவிட்டனர்.அன்று சில வீரர்கள் தொடங்கிய அந்தப் பயணம், இன்று 600-வது டெஸ்ட் என்ற வரலாற்றுச் சாதனை வரை வந்துள்ளது.
அடுத்த 100 போட்டிகளை எட்ட 15 ஆண்டுகளும், அதற்கடுத்த 100 போட்டிகளை எட்ட 14 ஆண்டுகளும் எடுத்துக்கொண்டது.அதன்பிறகு இந்தியாவின் டெஸ்ட் பயணம் வேகமடைந்தது. சுமார் 10 ஆண்டுகளுக்கு ஒருமுறை 100 டெஸ்ட் போட்டிகள் என்ற அளவில் இந்தியா தொடர்ந்து முன்னேறியது.
போட்டிகளின் எண்ணிக்கை அதிகரித்ததுடன், இந்தியாவின் வெற்றி விகிதமும் கணிசமாக உயர்ந்தது.முதல் 400 டெஸ்ட் போட்டிகளின் காலகட்டத்தில் இந்தியாவின் வெற்றி மூன்றில் ஒரு பங்குக்கும் குறைவாக இருந்தது.
ஆனால் அடுத்த 100 போட்டிகளில் வெற்றி விகிதம் 42 சதவீதமாகவும், அதற்கடுத்த 100 போட்டிகளில் 56 சதவீதமாகவும் உயர்ந்தது.இதன் மூலம், ஆரம்ப காலத்தில் போராடிய இந்திய அணி, கடந்த சில தசாப்தங்களில் உலகின் முன்னணி டெஸ்ட் அணிகளில் ஒன்றாக எப்படி வளர்ந்தது என்பது தெளிவாகிறது.
இந்தப் பயணத்தில் இந்திய கிரிக்கெட்டின் பல தலைமுறைகள்—விஜய் ஹசாரே முதல் சுனில் கவாஸ்கர், கபில் தேவ், சச்சின் தெண்டுல்கர், ராகுல் டிராவிட், புஜாரா,விராட் கோலி,தோனி ரோகித் சர்மா,கில் வரை முக்கிய பங்களிப்பை வழங்கியுள்ளனர்.
கடந்த இரண்டு தசாப்தங்களில் சொந்த மைதானங்களில் இந்தியா மிகவும் வலுவான அணியாக மாறியது. இதனால் இந்தியாவின் வெற்றி–தோல்வி கணக்கும் வேகமாக முன்னேறியது.இந்த தொடர்ச்சியான முன்னேற்றத்தின் காரணமாக, 2024-ம் ஆண்டில் முதன்முறையாக இந்தியாவின் மொத்த டெஸ்ட் வெற்றிகள், மொத்த தோல்விகளை விட அதிகமானது. இந்தியா தனது முதல் டெஸ்ட் போட்டியை விளையாடி சுமார் 92 ஆண்டுகளுக்குப் பிறகு இந்த சாதனையை எட்டியது.
ஆனால் சமீப காலங்களில் ஏற்பட்ட சில மோசமான தோல்விகள் காரணமாக இந்தியா மீண்டும் எதிர்மறையான நிலையில் சென்றுள்ளது.
இந்தியா தனது முதல் டெஸ்ட் வெற்றிக்காக 20 ஆண்டுகள் காத்திருக்க வேண்டியிருந்தது.பிப்ரவரி 1952-ல், சென்னையில் நடைபெற்ற டெஸ்ட் போட்டியில் இந்தியா இங்கிலாந்தை எதிர்கொண்டது. அப்போது சென்னை மெட்ராஸ் என்று அழைக்கப்பட்டது.
இந்தப் போட்டியில் இந்தியா அபாரமாக விளையாடி, இங்கிலாந்தை ஒரு இன்னிங்ஸ் மற்றும் 8 ரன்கள் வித்தியாசத்தில் வீழ்த்தியது.
இந்தியாவின் வெற்றியில் வினூ மங்கட் முக்கிய பங்கு வகித்தார். அவரது சுழற்பந்து வீச்சை எதிர்கொள்ள முடியாமல் இங்கிலாந்து பேட்ஸ்மேன்கள் அடுத்தடுத்து ஆட்டமிழந்தனர்.
இந்தியா சொந்த மண்ணில் முதல் டெஸ்ட் வெற்றியை 1952-ல் பெற்றாலும், வெளிநாட்டில் முதல் வெற்றிக்காக 16 ஆண்டுகள் காத்திருக்க வேண்டியிருந்தது.
1968-ம் ஆண்டு நியூசிலாந்தின் டனீடின் நகரில் நடைபெற்ற டெஸ்ட் போட்டியில், இந்திய அணி நியூசிலாந்தை வீழ்த்தியது.
சி.கே. நாயுடு தான் இந்தியாவின் முதல் டெஸ்ட் கேப்டன்.அவரது முழுப் பெயர் கொட்டாரி கனகையா நாயுடு. 1932-ம் ஆண்டு இந்தியா தனது முதல் டெஸ்ட் போட்டியில் இங்கிலாந்தை எதிர்கொண்டபோது, இந்திய அணிக்கு அவர் தலைமை தாங்கினார்.
அந்த காலகட்டத்தில் நாயுடு தனது அதிரடியான பேட்டிங்கிற்காக புகழ்பெற்றிருந்தார். தன் காலத்தில் பந்தை மிகவும் வலிமையாக அடித்த வீரர்களில் ஒருவராக அவர் கருதப்பட்டார்.
வெற்றி: 186
தோல்வி: 188
டிரா: 226
சமன்: 1
இந்தியா இலங்கைக்கு எதிரான தொடரை 2–0 என்ற கணக்கில் வென்றால், இந்தியாவின் வெற்றி–தோல்வி கணக்கு சரியாக சமமாகிவிடும்:
187 வெற்றிகள் – 187 தோல்விகள்
அதனால் 600-வது டெஸ்ட் போட்டி இந்தியாவுக்கு ஒரு வரலாற்றுச் சிறப்பு மட்டுமல்ல; ஒட்டுமொத்த வெற்றி–தோல்வி சாதனையை சமநிலைக்கு கொண்டு வரும் வாய்ப்பும் இந்தத் தொடரில் உள்ளது.