கிரிக்கெட்

இந்திய அணியின் வீரர்கள் தேர்வுக் குழுவில் மாற்றம் இல்லை

அஜித் அகர்கர் தலைமையிலான வீரர்கள் தேர்வுக் குழுவில் எந்த மாற்றமும் செய்வது குறித்து பேச்சுவார்த்தை நடைபெறவில்லை.
இந்திய அணியின் வீரர்கள் தேர்வுக் குழுவில் மாற்றம் இல்லை
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புதுடெல்லி,

இந்திய கிரிக்கெட் அணியின் சமீபத்திய செயல்பாடுகள் குறித்து பிசிசிஐ நடத்திய ஆய்வுக் கூட்டத்தில், அஜித் அகர்கர் தலைமையிலான வீரர்கள் தேர்வுக் குழுவில் எந்த மாற்றமும் செய்வது குறித்து பேச்சுவார்த்தை நடைபெறவில்லை என்று பிசிசிஐ செயலாளர் தேவஜித் சைகியா தெரிவித்துள்ளார். அஜித் அகர்கர் கூட்டத்தில் கலந்து கொள்ளாததற்குக் காரணம், அவர் வேறு இடத்தில் இருந்ததும், குறுகிய காலத்தில் கூட்டம் அழைக்கப்பட்டதால் நேரில் வர முடியாததும், இணையம் மூலமாகவும் கலந்து கொள்ள முடியாத அளவுக்கு இணைப்பு இல்லாத பகுதியில் இருந்ததும்தான் என்று விளக்கப்பட்டுள்ளது. 

மேலும், வி.வி.எஸ். லக்ஷ்மணுக்கு புதிய நிர்வாகப் பொறுப்பு வழங்குவது குறித்தும் எந்த முடிவும் எடுக்கப்படவில்லை. கூட்டத்தின் முக்கிய கவனம் இங்கிலாந்து மற்றும் அயர்லாந்து தொடர்களில் இந்திய அணியின் செயல்பாடு, இலங்கை டெஸ்ட் தொடர், வீரர்களின் உடல்தகுதி மற்றும் காயங்கள், வரவிருக்கும் தொடர்கள் மற்றும் 2027 ஒருநாள் உலகக்கோப்பைக்கான திட்டமிடல் ஆகியவற்றிலேயே இருந்தது.

அஜித் அகர்கர் தொடர்ந்து தேர்வுக் குழுத் தலைவராக செயல்படுகிறார்; தேர்வுக் குழுவில் மாற்றம் இல்லை. வி.வி.எஸ். லக்ஷ்மணுக்கும் புதிய பொறுப்பு வழங்கப்படவில்லை.

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Daily Thanthi
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