இந்தியா - இலங்கை டெஸ்ட் வரலாற்றில் அதிக சதங்கள் அடித்த வீரர்கள்... முதலிடத்தில் யார் தெரியுமா?

சென்னை,
இந்திய கிரிக்கெட் அணி விரைவில் இலங்கைக்கு சுற்றுப்பயணம் மேற்கொண்டு 2 போட்டிகள் கொண்ட டெஸ்ட் தொடரில் விளையாட உள்ளது. இந்த தொடருக்கு முன்னதாக இந்தியா - இலங்கை அணிகள் மோதிய டெஸ்ட் போட்டிகளில் அதிக சதங்கள் விளாசிய பேட்டர்கள் யார் என்ற பட்டியல் ரசிகர்களின் கவனத்தை ஈர்த்துள்ளது.
'கிரிக்கெட்டின் கடவுள்' என்று போற்றப்படும் சச்சின் டெண்டுல்கர், இந்தியா - இலங்கை டெஸ்ட் வரலாற்றில் அதிக சதங்கள் அடித்த வீரராக சாதனை படைத்துள்ளார். 1990 முதல் 2010 வரை இலங்கைக்கு எதிராக 25 டெஸ்ட் போட்டிகளில் 36 இன்னிங்ஸ்களில் விளையாடிய அவர், 1,995 ரன்கள் குவித்துள்ளார். இதில் 9 சதங்கள் மற்றும் 6 அரைசதங்கள் இடம்பெற்றுள்ளன.
இலங்கை அணியின் முன்னாள் கேப்டன் ஜெயவர்த்தனே, இந்தியாவுக்கு எதிராக 18 டெஸ்ட் போட்டிகளில் 28 இன்னிங்ஸ்களில் 1,822 ரன்கள் குவித்துள்ளார். இதில் 6 சதங்கள் மற்றும் 8 அரைசதங்கள் அடங்கும். இதன் மூலம் இந்த பட்டியலில் அவர் இரண்டாவது இடத்தை பிடித்துள்ளார்.
இந்திய அணியின் நட்சத்திர வீரர் விராட் கோலி, இலங்கைக்கு எதிராக 11 டெஸ்ட் போட்டிகளில் 18 இன்னிங்ஸ்களில் 1,085 ரன்கள் எடுத்துள்ளார். இதில் 5 சதங்கள் மற்றும் 2 அரைசதங்கள் இடம்பெற்றுள்ளன. இதன்மூலம் அவர் மூன்றாவது இடத்தில் உள்ளார்.
அவரைத் தொடர்ந்து இந்தியாவின் முன்னாள் அதிரடி தொடக்க வீரர் வீரேந்தர் சேவாக், 11 போட்டிகளில் 5 சதங்கள் மற்றும் 3 அரைசதங்கள் அடித்து பட்டியலில் இடம்பிடித்துள்ளார்.
இந்திய அணியின் முன்னாள் கேப்டன் முகமது அசாருதீன், இலங்கை அணியின் ஜாம்பவான்கள் குமார் சங்கக்காரா மற்றும் அரவிந்த டி சில்வா ஆகியோரும் இந்தியா - இலங்கை டெஸ்ட் போட்டிகளில் தலா 5 சதங்கள் விளாசி இந்த சாதனை பட்டியலில் இடம்பெற்றுள்ளனர்.
சச்சின் டெண்டுல்கர் - 9 சதங்கள்
ஜெயவர்த்தனே - 6 சதங்கள்
விராட் கோலி - 5 சதங்கள்
சேவாக் - 5 சதங்கள்
முகமது அசாருதீன் - 5 சதங்கள்
குமார் சங்கக்காரா - 5 சதங்கள்
அரவிந்த டி சில்வா - 5 சதங்கள்
இந்தியா - இலங்கை அணிகள் மோதும் டெஸ்ட் போட்டி தொடர் வருகிற 15 முதல் காலேவில் தொடங்குகிறது.