சஞ்சு சாம்சன் 82, மயங்க் யாதவ் 3 விக்கெட்... இருந்தும் தோற்ற இந்தியா - ஸ்ரேயாஸ் ஐயர் ஆதங்கம்

ராஞ்சி,
இந்தியாவுக்கு எதிரான 2-வது டி20 போட்டியில் 250 ரன்கள் இலக்கை வெற்றிகரமாக விரட்டிப் பிடித்து வெற்றி பெற்ற வெஸ்ட் இண்டீஸ் அணியின் பேட்டர்களை இந்திய கேப்டன் ஸ்ரேயாஸ் ஐயர் பாராட்டியுள்ளார்.
ராஞ்சியில் நேற்று நடைபெற்ற இந்தப் போட்டியில் முதலில் பேட்டிங் செய்த இந்திய அணி, 20 ஓவர்களில் 5 விக்கெட் இழப்புக்கு 249 ரன்கள் குவித்தது. இந்திய அணியில் சஞ்சு சாம்சன் 41 பந்துகளில் 82 ரன்கள் விளாசினார். இஷான் கிஷன் 43 ரன்களும், ஸ்ரேயாஸ் ஐயர் 40 ரன்களும், திலக் வர்மா 44 ரன்களும் எடுத்தனர்.
இதையடுத்து 250 ரன்கள் என்ற கடினமான இலக்குடன் களமிறங்கிய வெஸ்ட் இண்டீஸ் அணி, அதிரடியாக விளையாடி 18.3 ஓவர்களில் 4 விக்கெட் இழப்புக்கு 252 ரன்கள் எடுத்து 6 விக்கெட் வித்தியாசத்தில் வெற்றி பெற்றது.
அந்த அணியின் கேப்டன் ஷாய் ஹோப் 45 பந்துகளில் 102 ரன்களுடன் ஆட்டமிழக்காமல் இருந்தார். ஷெர்பேன் ரூதர்போர்ட் 37 பந்துகளில் 84 ரன்களும், ரொமாரியோ ஷெப்பர்ட் 13 பந்துகளில் 34 ரன்களும் எடுத்து அணியின் வெற்றிக்கு உதவினர்.
போட்டிக்குப் பிறகு பேசிய இந்திய கேப்டன் ஸ்ரேயாஸ் ஐயர், பனிப்பொழிவு ஆட்டத்தில் மிகப்பெரிய தாக்கத்தை ஏற்படுத்தியதாகக் குறிப்பிட்டார்.
இதுகுறித்து அவர் கூறுகையில், “பனிப்பொழிவு ஏற்படும்போது அது மிகப்பெரிய தாக்கத்தை ஏற்படுத்துகிறது. எந்த இலக்கையும் பாதுகாப்பானது என்று கூற முடியாது. இந்த ஆடுகளத்தில் சிறிய தவறுகள்கூட சிக்ஸர்களாக மாறின. சில வாய்ப்புகளை நாங்கள் தவறவிட்டோம். இருப்பினும், அது ஆட்டத்தின் ஒரு பகுதிதான். அதே சமயம் அவர்களுக்கு உரிய பாராட்டைத் தந்தே ஆக வேண்டும், அவர்கள் மிகச்சிறப்பாக பேட்டிங் செய்தனர்.
மேலும், சஞ்சு சாம்சன் அபாரமாக ஆடினார். அவரிடம் நாங்கள் எதிர்பார்த்த ஆட்டம் இதுதான். பந்துவீச்சில் தொடக்கத்திலேயே 3 முக்கிய விக்கெட்டுகளை வீழ்த்தி மயங்க் யாதவ் அசத்தினார். ஆனால் கடுமையான பனிப்பொழிவு ஆட்டத்தின் போக்கையே திருப்பிவிட்டது” என்றார்.
இந்த வெற்றியால் 5 போட்டிகள் கொண்ட டி20 தொடர் 1-1 என்ற கணக்கில் சமநிலையை எட்டியுள்ளது. இரு அணிகளுக்கும் இடையிலான 3-வது டி20 போட்டி நாளை இந்தூரில் நடைபெறுகிறது.