கிரிக்கெட்

3வது ஒருநாள் போட்டி: இங்கிலாந்து - இலங்கை நாளை மோதல்

இந்திய நேரப்படி நாளை மாலை 3 மணிக்கு இப்போட்டி தொடங்குகிறது.
3வது ஒருநாள் போட்டி: இங்கிலாந்து - இலங்கை நாளை மோதல்
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லண்டன்,

இங்கிலாந்து, இலங்கை இடையேயான 3வது ஒருநாள் போட்டி நாளை நடைபெற உள்ளது.

இங்கிலாந்து சுற்றுப்பயணம் மேற்கொண்டுள்ள இலங்கை கிரிக்கெட் அணி 3 டி20, 3 ஒருநாள் போட்டிகள் கொண்ட தொடரில் விளையாடி வருகிறது. இதில் டி20 தொடரை 3-0 என்ற கணக்கில் இங்கிலாந்து முழுமையாக கைப்பற்றியது.

இதனை தொடர்ந்து நடந்த முதல் ஒருநாள் போட்டியில் இங்கிலாந்து வெற்றிபெற்றது. 2வது ஒருநாள் போட்டியில் இலங்கை வெற்றிபெற்றது.

3வது ஒருநாள் போட்டி

இந்நிலையில், இங்கிலாந்து, இலங்கை இடையேயான 3வது மற்றும் கடைசி ஒருநாள் போட்டி நாளை நடைபெற உள்ளது. லண்டனில் இந்திய நேரப்படி நாளை மாலை 3 மணிக்கு இப்போட்டி தொடங்குகிறது. இப்போட்டியில் வெல்லும் அணி ஒருநாள் தொடரை கைப்பற்றும் என்பதால் நாளைய ஆட்டத்தில் பரபரப்பிற்கு பஞ்சமிருக்காது.

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Daily Thanthi
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