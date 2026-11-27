ஆஸ்திரேலியா – இங்கிலாந்து அணிகள் இடையிலான 5 போட்டிகள் கொண்ட டி20 தொடரின் 3-வது ஆட்டம் இன்று (நவம்பர் 27) பிரிஸ்பேனில் உள்ள காபா மைதானத்தில் நடைபெறுகிறது. முதல் இரண்டு போட்டிகளில் இரு அணிகளும் தலா ஒரு வெற்றி பெற்றுள்ளதால் தொடர் 1-1 என்ற கணக்கில் சமநிலையில் உள்ளது. இன்றைய ஆட்டத்தில் வெற்றி பெறும் அணி தொடரில் முன்னிலை பெறும் என்பதால் போட்டி மீதான எதிர்பார்ப்பு அதிகரித்துள்ளது.
மெல்போர்னில் நடைபெற்ற முதல் டி20 போட்டியில் ஆஸ்திரேலிய அணி 3 விக்கெட் வித்தியாசத்தில் கடைசி ஓவரில் வெற்றி பெற்றது. இதையடுத்து கோல்ட் கோஸ்டில் நடைபெற்ற 2-வது டி20 போட்டியில் இங்கிலாந்து அணி 8 விக்கெட் வித்தியாசத்தில் அபார வெற்றி பெற்றது. பிரிஸ்பேனில் உள்ள காபா மைதானத்தில் நடைபெறும் இந்த ஆட்டத்தில் இரு அணிகளும் தொடரில் முன்னிலை பெறுவதற்காகக் களமிறங்குகின்றன
இந்த போட்டிக்கான டாஸ் போடப்பட்டது. அதில் டாஸ் வென்ற இங்கிலாந்து அணியின் கேப்டன் ஹாரி புரூக் பந்துவீச்சை தேர்வு செய்தார். அதன்படி ஆஸ்திரேலியா அணி முதலில் பேட்டிங் செய்கிறது.