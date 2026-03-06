இந்தியா-இங்கிலாந்து அரையிறுதியில் 20 சாதனைகள்...வரலாறு படைத்த போட்டி

மும்பை,
2026 டி20 உலகக் கோப்பை 2வது அரையிறுதி போட்டியில் இந்திய அணி சிறப்பான ஆட்டத்தை வெளிப்படுத்தி இங்கிலாந்தை 7 ரன்கள் வித்தியாசத்தில் வீழ்த்தி இறுதிப்போட்டிக்கு முன்னேறியது. மும்பை வான்கடே மைதானத்தில் நடைபெற்ற இந்த போட்டியில் டாஸ் வென்ற இங்கிலாந்து கேப்டன் ஹாரி புரூக் முதலில் பந்துவீச்சை தேர்வு செய்தார்.
இதனைத் தொடர்ந்து முதலில் பேட்டிங் செய்த இந்திய அணி 20 ஓவர்கள் முடிவில் 7 விக்கெட் இழப்பிற்கு 253 ரன்கள் குவித்தது. 254 ரன்கள் என்ற கடின இலக்கை துரத்திய இங்கிலாந்து அணி 20 ஓவர்கள் முடிவில் 246 ரன்கள் மட்டுமே எடுத்ததால் இந்தியா 7 ரன்கள் வித்தியாசத்தில் வெற்றி பெற்றது.
இந்த போட்டியில் கிட்டத்தட்ட 20 முக்கிய சாதனைகள் பதிவு செய்யப்பட்டன. போட்டியில் பதிவு செய்யப்பட்ட முக்கிய சாதனைகள்:-
1.ஜேக்கப் பெத்தேல் அதிவேக அரைசதம்
ஜேக்கப் பெத்தேல் வெறும் 19 பந்துகளில் அரைசதம் அடித்து டி20 உலகக் கோப்பை நாக்அவுட் போட்டிகளில் அதிவேக அரைசதம் அடித்தவர்களின் பட்டியலில் இணைந்தார். இது பின் ஆலனின் சாதனையை சமன் செய்தது.
2.இங்கிலாந்துக்காக அதிவேக அரைசதம்
பெத்தேல் அடித்த 19 பந்துகளில் அரைசதம், டி20 உலகக் கோப்பையில் இங்கிலாந்து வீரர் அடித்த அதிவேக அரைசதமாகும்.
3.நாக்அவுட் போட்டியில் அதிவேக 100 ரன்கள்
7.5 ஓவர்கள் - நியூசிலாந்து vs தென்னாப்பிரிக்கா (2026)
8.1 ஓவர்கள் - இங்கிலாந்து vs இந்தியா (2026)
4.டி20 உலகக் கோப்பை நாக்அவுட் போட்டிகளில் 50+ ரன்கள் எடுத்த இந்திய ஓபனர்கள்
கவுதம் கம்பீர் - 2007 இறுதிப்போட்டி
ரோகித் சர்மா - 2024 அரையிறுதி
விராட் கோலி - 2024 இறுதிப்போட்டி
சஞ்சு சாம்சன் - 2026 அரையிறுதி
5.டி20 உலகக் கோப்பையில் அதிக போட்டிகளில் விளையாடியவர்கள்
ரோகித் சர்மா - 47
ஷகீப் அல் ஹசன் - 43
ஜோஸ் பட்லர் - 43
டேவிட் வார்னர் - 41
6.ஒரே தொடரில் இந்திய வீரர் அடித்த அதிக சிக்ஸர்கள்
16 - சஞ்சு சாம்சன் (2026)
15 - ரோகித் சர்மா
15 - சிவம் துபே
7.ஆண்கள் டி20 கிரிக்கெட்டில் 250+ ஸ்கோர் அடித்த அணிகள்
இந்தியா - 6
சன்ரைசர்ஸ் ஐதராபாத் - 5
வெஸ்ட் இண்டீஸ் - 3
8.ஒரு இன்னிங்ஸில் அதிக சிக்ஸர்கள்
19 - இந்தியா vs இங்கிலாந்து (2026)
19 - வெஸ்ட் இண்டீஸ் vs ஜிம்பாப்வே (2026)
9. ஒரு இன்னிங்ஸில் அதிக பவுண்டரிகள்
இந்த போட்டியில் மொத்தம் 37 பவுண்டரிகள் (19 சிக்ஸர்கள் + 18 பவுண்டரிகள்) அடிக்கப்பட்டன.
10. 2026 டி20 உலகக் கோப்பையில் அதிக சிக்ஸர்கள் அடித்த அணிகள்
இந்தியா - 88
வெஸ்ட் இண்டீஸ் - 76
தென் ஆப்பிரிக்கா - 72
11. டி20 உலகக் கோப்பையில் அதிக அணி ஸ்கோர்
260/6 - இலங்கை (2007)
256/4 - இந்தியா vs ஜிம்பாப்வே (2026)
254/6 - வெஸ்ட் இண்டீஸ் (2026)
253/7 - இந்தியா vs இங்கிலாந்து (2026)
12.நாக்அவுட் போட்டியில் 200+ ஸ்கோர்
டி20 உலகக் கோப்பை நாக்அவுட் போட்டியில் 200+ ரன்கள் எட்டப்பட்டது இது இரண்டாவது முறை.
13. ஒரே தொடரில் 3 முறை ரன் அவுட்
2007ல் எம்.எஸ். தோனிக்கு பிறகு, ஒரே தொடரில் 3 முறை ரன் அவுட் ஆன இரண்டாவது வீரர் சிவம் துபே.
14.டி20 உலகக் கோப்பையில் அதிக விக்கெட்டுகள்
ஷகீப் அல் ஹசன் - 50
ஆடம் ஸாம்பா - 44
ஆதில் ரஷித் - 44
15. நாக்அவுட் போட்டிகளில் அதிக ரன்கள்
105 - ஜேக்கப் பெத்தேல் (2026)
100* - பின் ஆலன் (2026)
96* - திலகரத்னே தில்ஷான்
89 - சஞ்சு சாம்சன்
16. நாக்அவுட் போட்டியில் இந்தியாவின் அதிவேக 100
இந்தியா 8.3 ஓவர்களில் 100 ரன்கள் எடுத்தது.
17. அதிவேக சதங்கள்
33 பந்துகள் - பின் ஆலன்
45 பந்துகள் - ஜேக்கப் பெத்தேல்
18.ஒரு போட்டியில் அதிக சிக்ஸர்கள்
34 சிக்ஸர்கள் - இந்தியா vs இங்கிலாந்து (2026)
19. 6வது இடத்திற்கு பிறகு அதிக ரன்கள் எடுத்தவர்
வில் ஜாக்ஸ் - 226 ரன்கள் (2026).
20. அதிக ரன்கள் விட்டுக்கொடுத்த இந்திய பந்துவீச்சாளர்
64 - வருண் சக்கரவர்த்தி vs இங்கிலாந்து