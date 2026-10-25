விராட் கோலிக்கு அடுத்து... சேஸிங்கில் புதிய வரலாறு படைத்த திலக் வர்மா

கிறைஸ்ட்செர்ச்,
நியூசிலாந்துக்கு எதிரான 2-வது டி20 சர்வதேச போட்டியில் இளம் இந்திய வீரர் திலக் வர்மா ஆட்டமிழக்காமல் அரைசதம் அடித்து அணியின் வெற்றிக்கு முக்கியப் பங்காற்றினார். இதன் மூலம், வெற்றிகரமான சேஸிங்கில் ஆட்டமிழக்காமல் 50 ரன்களுக்கு மேல் எடுத்த இந்திய வீரர்கள் பட்டியலில் இணைந்துள்ளார்.
கிறைஸ்ட்செர்ச்சில் நேற்று நடைபெற்ற இந்தப் போட்டியில் இந்திய அணி 4 விக்கெட் வித்தியாசத்தில் வெற்றி பெற்று, 5 போட்டிகள் கொண்ட தொடரில் 2-0 என முன்னிலை பெற்றது.
181 ரன்கள் என்ற இலக்கை விரட்டிய இந்திய அணி, அடுத்தடுத்து விக்கெட்டுகளை இழந்து தடுமாறியது. ஒரு கட்டத்தில் 112 ரன்களுக்கு 6 விக்கெட்டுகளை இழந்ததால் இந்திய அணிக்கு நெருக்கடி ஏற்பட்டது.
இந்தச் சூழலில் பொறுப்புடன் விளையாடிய திலக் வர்மா, 26 பந்துகளில் 6 பவுண்டரிகள், ஒரு சிக்சருடன் 51 ரன்கள் எடுத்து ஆட்டமிழக்காமல் இருந்தார். அவரது ஆட்டம் இந்தியா வெற்றியடைய உதவியது.
இதன் மூலம் வெற்றிகரமான டி20 சர்வதேச சேஸிங்கில் ஆட்டமிழக்காமல் 50 ரன்களுக்கு மேல் எடுத்த இந்திய வீரர்கள் பட்டியலில் ரோஹித் சர்மா, ஷ்ரேயாஸ் ஐயர், கே.எல். ராகுல், சூர்யகுமார் யாதவ் ஆகியோருடன் இணைந்துள்ளார்.
இந்தப் பட்டியலில் விராட் கோலி 11 முறை ஆட்டமிழக்காமல் 50 ரன்களுக்கு மேல் எடுத்து முதலிடத்தில் உள்ளார். அவரைத் தொடர்ந்து திலக் வர்மா உள்ளிட்ட ஐந்து இந்திய வீரர்கள் தலா 4 முறை இந்த சாதனையைப் படைத்துள்ளனர்.
இந்த வெற்றியின் மூலம் இந்திய அணி தொடரில் 2-0 என முன்னிலை பெற்றுள்ளது. மூன்றாவது டி20 போட்டி வருகிற 27-ம் தேதி வெலிங்டனில் நடைபெறுகிறது.