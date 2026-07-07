விராட், ரோகித்தை பின்னுக்குத் தள்ளிய திலக் வர்மா... டி20 கிரிக்கெட்டில் புதிய சாதனை

சென்னை,
இங்கிலாந்துக்கு எதிராக நடைபெற்று வரும் டி20 சர்வதேச தொடரில், இந்திய அணியின் இளம் நட்சத்திரமும், துணை கேப்டனுமான திலக் வர்மா தனது அபாரமான ஆட்டத்தால் புதிய வரலாற்றுச் சாதனையை படைத்துள்ளார்.
இங்கிலாந்து சுற்றுப்பயணம் மேற்கொண்டுள்ள இந்திய கிரிக்கெட் அணி 5 டி20, 3 ஒருநாள் போட்டிகள் கொண்ட தொடரில் விளையாடி வருகிறது. இதில், முதல் டி20 போட்டி மழையால் ரத்து செய்யப்பட்டது. 2வது டி20 போட்டியில் இந்தியாவை 4 விக்கெட்டுகள் வித்தியாசத்தில் வீழ்த்தில் இங்கிலாந்து வெற்றிபெற்றது.
இரண்டாவது டி20 போட்டியில் சிறப்பாக விளையாடிய திலக் வர்மா, 11 பந்துகளில் 24 ரன்கள் எடுத்தார். இதன் மூலம் சர்வதேச டி20 கிரிக்கெட்டில் 1,500 ரன்களை எட்டி அவர், மிகக் குறைந்த வயதில் 1,500 ரன்களை எட்டிய இந்திய வீரர் என்ற பெருமையை பெற்றுள்ளார்.
இந்த சாதனையின் மூலம் இந்திய அணியின் முன்னாள் கேப்டன்களான விராட் கோலி, ரோகித் சர்மா உள்ளிட்ட பல முன்னணி வீரர்களின் சாதனைகளை அவர் முறியடித்துள்ளார்.
கடந்த 1-ம் தேதி நடந்த இங்கிலாந்துக்கு எதிரான முதல் டி20 போட்டியில், இந்திய அணியின் தொடக்க ஆட்டக்காரர் அபிஷேக் சர்மா சர்வதேச டி20 கிரிக்கெட்டில் 1,500 ரன்களை எட்டிய மிக இளம் இந்திய வீரர் என்ற சாதனையை படைத்தார். ஆனால், அந்த சாதனை 3 நாட்கள் மட்டுமே நீடித்தது.
4-ம் தேதி நடைபெற்ற இரண்டாவது டி20 போட்டியில் அதிரடியாக விளையாடிய திலக் வர்மா, 1,500 ரன்கள் என்ற மைல்கல்லை அதைவிடக் குறைந்த வயதில் எட்டி, அபிஷேக் சர்மாவின் சாதனையை முறியடித்தார்.