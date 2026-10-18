முத்தரப்பு ஒருநாள் கிரிக்கெட்; வங்கதேச அணிக்கு அதிர்ச்சி அளித்த ஜிம்பாப்வே

துபாய்,
ஐக்கிய அரபு அமீரகத்தில் நடைபெற்று வரும் முத்தரப்பு ஒருநாள் கிரிக்கெட் தொடரின் முதல் போட்டியில் வங்கதேச அணியை 99 ரன்கள் வித்தியாசத்தில் வீழ்த்தி ஜிம்பாப்வே அணி வெற்றி பெற்றது.
அபுதாபியில் நடைபெற்ற இந்தப் போட்டியில் டாஸ் வென்ற ஜிம்பாப்வே அணி முதலில் பேட்டிங் தேர்வு செய்தது. ஆனால், அந்த அணிக்கு தொடக்கமே அதிர்ச்சியாக அமைந்தது. வங்கதேச வேகப்பந்து வீச்சாளர் தஸ்கின் அகமது ஆரம்ப ஓவர்களில் துல்லியமாகப் பந்துவீசி 3 விக்கெட்டுகளை வீழ்த்தினார். இதனால் ஜிம்பாப்வே அணி 24 ரன்களுக்குள் 3 விக்கெட்டுகளை இழந்து தடுமாறியது. இந்த இக்கட்டான சூழலில் ஜோடி சேர்ந்த அனுபவ வீரர்களான பிரெண்டன் டெய்லரும் கிரேக் எர்வினும் பொறுப்புடன் விளையாடி அணியைச் சரிவிலிருந்து மீட்டனர். இருவரும் நான்காவது விக்கெட்டுக்கு 150 ரன்கள் சேர்த்து வலுவான அடித்தளம் அமைத்தனர். டெய்லர் 101 பந்துகளில் 81 ரன்களும், எர்வின் 106 பந்துகளில் 93 ரன்களும் எடுத்தனர். சதத்தை நெருங்கிய எர்வின் 9 பவுண்டரிகளுடன் தனது ஆட்டத்தை நிறைவு செய்தார். பின்னர் வந்த வீரர்களும் தங்களால் இயன்ற பங்களிப்பை வழங்கியதால், ஜிம்பாப்வே அணி 50 ஓவர்களில் 8 விக்கெட் இழப்புக்கு 271 ரன்கள் குவித்தது. வங்கதேச அணி தரப்பில் தஸ்கின் அகமது 3 விக்கெட்டுகளையும், ஷோரிபுல் இஸ்லாம் 2 விக்கெட்டுகளையும் கைப்பற்றினர்.
இதையடுத்து 272 ரன்கள் எடுத்தால் வெற்றி என்ற இலக்குடன் களமிறங்கிய வங்கதேச அணிக்கு தொடக்கத்தில் நம்பிக்கையான ஆட்டம் அமைந்தது. முதல் 6 ஓவர்களில் விக்கெட் இழப்பின்றி 42 ரன்கள் எடுத்த அந்த அணி, அதன் பின்னர் அடுத்தடுத்து விக்கெட்டுகளை இழந்து தடுமாறியது. தான்சித் ஹசன் தமீம் 38 பந்துகளில் 46 ரன்கள் எடுத்தார். சைஃப் ஹசன் 26 ரன்களும், ரிஷாத் ஹொசைன் 23 ரன்களும் எடுத்தனர். இருப்பினும், மற்ற வீரர்கள் நீண்ட நேரம் களத்தில் நிலைத்து நின்று விளையாடத் தவறினர். ஜிம்பாப்வே பந்துவீச்சாளர்கள் தொடர்ந்து அழுத்தம் கொடுத்ததால் வங்கதேச அணி 33.4 ஓவர்களில் 172 ரன்களுக்கு ஆட்டமிழந்தது. ஜிம்பாப்வே தரப்பில் பிராட் எவன்ஸ் 4 விக்கெட்டுகளையும், சிக்கந்தர் ராசா 2 விக்கெட்டுகளையும் வீழ்த்தினர். இதன்மூலம் ஜிம்பாப்வே அணி 99 ரன்கள் வித்தியாசத்தில் வெற்றி பெற்று தொடரை வெற்றியுடன் தொடங்கியது.