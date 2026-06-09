முத்தரப்பு ஒருநாள் தொடர் - இலங்கை ஏ அணிக்கு எதிராக டாஸ் வென்ற இந்தியா ஏ பேட்டிங் தேர்வு

தம்புள்ளை,
இலங்கையின் ரங்கிரி தம்புள்ளை சர்வதேச கிரிக்கெட் மைதானத்தில் இன்று தொடங்க உள்ள ஒருநாள் முத்தரப்பு தொடரின் முதல் போட்டியில் இந்தியா ஏ மற்றும் இலங்கை ஏ அணிகள் பலப்பரீட்சை நடத்துகின்றன. இப்போட்டியில் டாஸ் வென்ற இந்தியா ஏ அணியின் கேப்டன் திலக் வர்மா முதலில் பேட்டிங் செய்ய முடிவு செய்துள்ளார். இதையடுத்து இலங்கை ஏ அணி முதலில் பந்துவீச உள்ளது.
இலங்கையில் நடைபெறும் இந்த முத்தரப்பு ஒருநாள் தொடரில் இந்தியா ஏ, இலங்கை ஏ மற்றும் ஆப்கானிஸ்தான் ஏ அணிகள் பங்கேற்றுள்ளன. ஜூன் 9 முதல் 21-ம் தேதி வரை தம்புள்ளையில் அனைத்து போட்டிகளும் நடைபெற உள்ளன.
இளம் வீரர்களின் திறமையை சோதிக்கும் முக்கிய தொடராக இது பார்க்கப்படுகிறது. எதிர்காலத்தில் தேசிய அணிக்கான தேர்வில் இந்த தொடர் முக்கிய பங்கு வகிக்கும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.
இளம் நட்சத்திரங்கள் நிறைந்த இந்தியா ஏ அணி, தொடரை வெற்றியுடன் தொடங்கும் முனைப்பில் களமிறங்கியுள்ளது. அதேசமயம் சொந்த மண்ணில் விளையாடும் இலங்கை ஏ அணியும் சவால் அளிக்க தயாராக இருப்பதால், தொடக்க ஆட்டத்தில் விறுவிறுப்புக்கு பஞ்சம் இருக்காது என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.