முத்தரப்பு டி20: தென் ஆப்பிரிக்கா சாம்பியன்

விண்ட்ஹோக்,
முத்தரப்பு டி20 தொடரின் இறுதிப்போட்டியில் ஜிம்பாப்வே அணியை 48 ரன்கள் வித்தியாசத்தில் வீழ்த்திய தென் ஆப்பிரிக்கா, சாம்பியன் பட்டத்தை வென்றது.
விண்ட்ஹோக்கில் நடைபெற்ற இந்த ஆட்டத்தில் டாஸ் வென்ற தென் ஆப்பிரிக்க கேப்டன் பியோர்ன் போர்டுயின் முதலில் பேட்டிங்கை தேர்வு செய்தார். தொடக்கம் முதலே தென் ஆப்பிரிக்க பேட்ஸ்மேன்கள் அதிரடியாக விளையாடினர்.
தொடக்க வீரர்களான கானர் எஸ்டர்ஹைசன் மற்றும் ஜோர்டன் ஹெர்மன் ஜிம்பாப்வே பந்துவீச்சை வெளுத்து வாங்கினர். முதல் 6 ஓவர்களிலேயே இருவரும் அணியை வலுவான நிலைக்கு கொண்டு சென்றனர்.
இருவரும் இணைந்து 84 ரன்கள் சேர்த்தனர். எஸ்டர்ஹைசன் 23 பந்துகளில் 32 ரன்கள் எடுத்தார். தொடர்ந்து சிறப்பாக விளையாடிய ஜோர்டன் ஹெர்மன், தனது முதல் சர்வதேச டி20 அரைசதத்தை பதிவு செய்தார். அவர் 29 பந்துகளில் 53 ரன்கள், 8 பவுண்டரி மற்றும் ஒரு சிக்சருடன் விளாசினார்.
எஸ்டர்ஹைசன் மற்றும் ஹெர்மன் ஆட்டமிழந்த பின்னரும் தென் ஆப்பிரிக்காவின் ரன் வேகம் குறையவில்லை.டெவால்ட் பிரெவிஸ் 32 ரன்களும், டோனி டி சோர்சி 17 ரன்களும் எடுத்தனர். பின்னர் ரூபின் ஹெர்மன் 20 ரன்கள் சேர்த்தார்.
இறுதிக்கட்டத்தில் டுவான் ஜான்சன் அதிரடியாக விளையாடி 14 பந்துகளில் 23 ரன்கள் சேர்த்தார். இதன் மூலம் தென் ஆப்பிரிக்கா 20 ஓவர்கள் முடிவில் 5 விக்கெட் இழப்புக்கு 205 ரன்கள் குவித்தது.
206 ரன்கள் என்ற கடின இலக்குடன் களமிறங்கிய ஜிம்பாப்வே அணிக்கு ஆரம்பமே அதிர்ச்சியாக அமைந்தது.
பவர் பிளே முடிவில் அந்த அணி 46 ரன்களுக்கு 4 விக்கெட்டுகளை இழந்தது. பென் கரன், பிரையன் பென்னட், இன்னசென்ட் கையா மற்றும் வெஸ்லி மதவீரே ஆகியோர் விரைவாக ஆட்டமிழந்தனர்.
தென் ஆப்பிரிக்காவின் ஈதன் போஷ் மற்றும் டுவான் ஜான்சன் ஆகியோர் தொடக்க ஓவர்களில் தலா 2 விக்கெட்டுகளை வீழ்த்தி ஜிம்பாப்வேக்கு கடும் நெருக்கடி கொடுத்தனர்.
ஒருபுறம் விக்கெட்டுகள் சரிந்தாலும், பிராட் எவன்ஸ் மட்டும் நம்பிக்கையுடன் விளையாடினார். அவர் அதிரடியாக பேட்டிங் செய்து தனது முதல் டி20 சர்வதேச அரைசதத்தை பதிவு செய்தார். எவன்ஸ் 33 பந்துகளில் 56 ரன்கள் எடுத்து கடைசி வரை ஆட்டமிழக்காமல் இருந்தார். அவரது இன்னிங்சில் 4 பவுண்டரிகளும் 4 சிக்சர்களும் இடம்பெற்றன.ஆனால் மற்ற பேட்ஸ்மேன்களிடமிருந்து போதிய ஆதரவு கிடைக்காததால் ஜிம்பாப்வேயால் இலக்கை நெருங்க முடியவில்லை.
ஜிம்பாப்வே அணி 18 ஓவர்களில் 157 ரன்களுக்கு ஆல்-அவுட் ஆனது. தென் ஆப்பிரிக்கா தரப்பில் பியோர்ன் போர்டுயின் 3 விக்கெட்டுகளையும், டுவான் ஜான்சன் 3 விக்கெட்டுகளையும் கைப்பற்றினர். ஈதன் போஷும் தொடக்கத்தில் முக்கியமான விக்கெட்டுகளை வீழ்த்தினார்.
இதன் மூலம் தென் ஆப்பிரிக்கா 48 ரன்கள் வித்தியாசத்தில் வெற்றி பெற்று டி20 முத்தரப்பு தொடரின் கோப்பையை கைப்பற்றியது.