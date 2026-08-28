கிரிக்கெட்

முத்தரப்பு டி20: தென் ஆப்பிரிக்காவுக்கு 164 ரன்கள் இலக்கு நிர்ணயித்த நமீபியா

டாஸ் வென்ற தென் ஆப்பிரிக்கா முதலில் பந்து வீச்சை தேர்வு செய்தது.
முத்தரப்பு டி20: தென் ஆப்பிரிக்காவுக்கு 164 ரன்கள் இலக்கு நிர்ணயித்த நமீபியா
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விந்தோக்,

நமீபியா , தென் ஆப்பிரிக்கா, ஜிம்பாப்வே இடையேயான முத்தரப்பு டி20 கிரிக்கெட் தொடர் இன்று தொடங்கியுள்ளது.

நமீபியா - தென் ஆப்பிரிக்கா

நமீபியா தலைநகர் விந்தோக் நகரில் நடைபெறும் முதல் போட்டியில் நமீபியா , தென் ஆப்பிரிக்கா அணிகள் மோதி வருகின்றன.

இப்போட்டிக்கான டாஸ் சுண்டப்பட்டது. இதில் டாஸ் வென்ற தென் ஆப்பிரிக்கா முதலில் பந்து வீச்சை தேர்வு செய்தது.

நமீபியா 163 ரன்கள்

இதையடுத்து, களமிறங்கிய நமீபியா 20 ஓவர்கள் முடிவில் 9 விக்கெட்டுகள் இழப்பிற்கு 163 ரன்கள் எடுத்துள்ளது. அந்த அணியின் தொடக்க வீரர் ஜன் பிரைலிங்க் அதிகபட்சமாக 60 ரன்கள் குவித்தார். சிறப்பாக பந்து வீசிய தென் ஆப்பிரிக்க வீரர் பிரநீலன் அதிகபட்சமாக 3 விக்கெட்டுகளை வீழ்த்தினார்.

இதையடுத்து, 164 ரன்கள் எடுத்தால் வெற்றி என்ற இலக்குடன் தென் ஆப்பிரிக்கா களமிறங்கி விளையாடி வருகிறது.

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Daily Thanthi
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