புவனேஷ்வர் குமாருக்கு காத்திருக்கும் இரட்டை மைல்கல்... நியூசிலாந்து தொடரில் சாதனை படைப்பாரா?

வெலிங்டன்,
நியூசிலாந்துக்கு எதிரான 5 போட்டிகள் கொண்ட டி20 சர்வதேசத் தொடரில் இந்திய வேகப்பந்து வீச்சாளர் புவனேஷ்வர் குமார் இரண்டு முக்கிய மைல்கற்களை எட்டும் வாய்ப்பைப் பெற்றுள்ளார்.
36 வயதான புவனேஷ்வர் குமார், கிட்டத்தட்ட 4 ஆண்டுகளுக்குப் பிறகு இந்திய டி20 சர்வதேச அணிக்குத் திரும்பியுள்ளார். அவர் கடைசியாக 2022-ம் ஆண்டு நவம்பர் மாதம் நியூசிலாந்துக்கு எதிரான டி20 சர்வதேசப் போட்டியில் விளையாடினார்.
சமீபத்தில் வெஸ்ட் இண்டீஸ் அணிக்கு எதிரான கடைசி டி20 போட்டிக்கான இந்திய அணியிலும் அவர் சேர்க்கப்பட்டிருந்தார். ஆனால், அந்தப் போட்டி மழையால் கைவிடப்பட்டது. இதனால், அவர் களமிறங்க உள்ள நியூசிலாந்து தொடர் மீது அனைவரின் கவனமும் திரும்பியுள்ளது.
இந்த தொடரில் டி20 சர்வதேசப் போட்டிகளில் 100 விக்கெட்டுகள், அனைத்து வடிவ சர்வதேசப் போட்டிகளிலும் 300 விக்கெட்டுகள் என இரு சாதனைகளும் அவருக்காக காத்திருக்கின்றன.
புவனேஷ்வர் குமார் இதுவரை 87 டி20 சர்வதேசப் போட்டிகளில் விளையாடி 90 விக்கெட்டுகளை வீழ்த்தியுள்ளார். இன்னும் 10 விக்கெட்டுகளை வீழ்த்தினால், டி20 சர்வதேசப் போட்டிகளில் 100 விக்கெட்டுகளைக் கடந்த இந்தியப் பந்துவீச்சாளர்கள் பட்டியலில் அவர் இடம்பிடிப்பார்.
டெஸ்ட், ஒருநாள் மற்றும் டி20 சர்வதேசப் போட்டிகள் என மூன்று வடிவங்களிலும் சேர்த்து புவனேஷ்வர் குமார் இதுவரை 294 விக்கெட்டுகளை வீழ்த்தியுள்ளார். இன்னும் 6 விக்கெட்டுகளை எடுத்தால், சர்வதேச கிரிக்கெட்டில் 300 விக்கெட்டுகள் என்ற மைல்கல்லை எட்டுவார்.
ஸ்ரேயாஸ் ஐயர் (கேப்டன்), அபிஷேக் சர்மா, சஞ்சு சாம்சன் (விக்கெட் கீப்பர்), வைபவ் சூர்யவன்ஷி, இஷான் கிஷன் (விக்கெட் கீப்பர்), திலக் வர்மா (துணைக் கேப்டன்), அக்சர் படேல், சிவம் துபே, நிதிஷ் குமார் ரெட்டி, நமன் தீர், பிரின்ஸ் யாதவ், மயங்க் யாதவ், அர்ஷ்தீப் சிங், புவனேஷ்வர் குமார், வருண் சக்கரவர்த்தி, குல்தீப் யாதவ்.