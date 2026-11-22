வெலிங்டன்,
டெஸ்ட் கிரிக்கெட்டில் அதிக முறை டக் அவுட்டான தொடக்க வீரர்கள் பட்டியலில் டாம் லாதம், சேவாக்கை முந்தியுள்ளார்.
இந்தியாவுக்கு எதிரான வெலிங்டன் டெஸ்ட் போட்டியில் முதல் இன்னிங்ஸில் நியூசிலாந்து பேட்டிங்கின் முதல் ஓவரிலேயே பும்ரா, லாதத்தை போல்டாக்கினார். 2-வது இன்னிங்ஸிலும் பும்ராவின் பந்துவீச்சில் அவர் ஆட்டமிழந்தார்.
இதன் மூலம் டெஸ்ட் கிரிக்கெட்டில் தொடக்க வீரராக அதிக முறை டக் அவுட்டான வீரர்கள் பட்டியலில் இந்திய முன்னாள் வீரர் வீரேந்திர சேவாக்கை லாதம் முந்தியுள்ளார்.
சேவாக் 15 முறை டக் அவுட்டான நிலையில், லாதம் 16 முறை டக் அவுட்டாகியுள்ளார். இலங்கை முன்னாள் வீரர் மார்வன் அட்டப்பட்டுவும் 16 டக் அவுட்களுடன் லேதத்துடன் சமநிலையில் உள்ளார்.
இந்தப் பட்டியலில் வெஸ்ட் இண்டீஸ் வீரர் கிரேக் பிராத்வெயிட் 19 டக் அவுட்களுடன் முதலிடத்திலும், இங்கிலாந்து முன்னாள் வீரர் மைக் அதர்டன் 17 டக் அவுட்களுடன் அடுத்த இடத்திலும் உள்ளனர்.
இந்த டெஸ்ட் போட்டியின் முதல் இன்னிங்ஸில் நியூசிலாந்து அணி 368 ரன்களுக்கு ஆட்டமிழந்தது. தொடர்ந்து இந்திய அணி 9 விக்கெட் இழப்புக்கு 720 ரன்கள் குவித்து டிக்ளேர் செய்தது. இதன் மூலம் இந்திய அணி 352 ரன்கள் முன்னிலை பெற்றது.
இதையடுத்து, 4-வது நாள் ஆட்டநேர முடிவில் நியூசிலாந்து அணி 2 விக்கெட் இழப்புக்கு 119 ரன்கள் எடுத்துள்ளது. இன்னும் 233 ரன்கள் பின்தங்கியுள்ள நிலையில், நாளை கடைசி நாளில் மீதமுள்ள விக்கெட்டுகளை விரைவாக வீழ்த்தி வெற்றியைப் பெற இந்திய அணி முனைப்புடன் உள்ளது.