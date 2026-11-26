இந்திய இளம் வீரர் வைபவ் சூர்யவன்ஷியின் அதிரடியான ஆட்டத்தைப் பார்த்து வியந்துள்ளதாக முன்னாள் மேற்கிந்தியத் தீவுகள் அதிரடி வீரர் கிறிஸ் கெயில் தெரிவித்துள்ளார்.
வளர்ந்து வரும் வீரர்களுக்கான ஆசியக் கோப்பைத் தொடரில் ஐக்கிய அரபு அமீரக அணிக்கு எதிரான போட்டியில் இந்தியா ஏ அணிக்காக விளையாடிய 15 வயதான வைபவ் சூர்யவன்ஷி, வெறும் 53 பந்துகளில் 204 ரன்கள் விளாசி கிரிக்கெட் உலகையே திரும்பிப் பார்க்க வைத்தார். இதில் 28 சிக்ஸர்கள், 7 பவுண்டரிகள் அடங்கும். மேலும், 52 பந்துகளில் இரட்டைச் சதம் அடித்து லிஸ்ட் ஏ கிரிக்கெட்டில் அதிவேக இரட்டைச் சதம் அடித்த வீரர் என்ற சாதனையையும் படைத்தார்.
இதுகுறித்து பேசிய கிறிஸ் கெயில், "இது உண்மையிலேயே அற்புதமான ஆட்டம். 28 சிக்ஸர்கள் என்பது நம்ப முடியாத ஒன்று. இந்தச் செய்தி வெளியானதும் எனது செல்போனுக்கு தொடர்ந்து தகவல்கள் வந்துகொண்டிருந்தன. 12 ஓவர்களுக்குள் ஒரு வீரர் இரட்டைச் சதத்தை நெருங்கியிருப்பதாகக் கேள்விப்பட்டபோது, இது ஏதாவது டி20 போட்டியா என்று கேட்டேன். ஆனால், அது 50 ஓவர் போட்டி என்று சொன்னதும் ஆச்சரியமடைந்தேன். ஒருநாள் கிரிக்கெட்டில் முச்சதம் அடிப்பதற்கான வாய்ப்பும் இருக்கிறது என்பதை இந்த ஆட்டம் உணர்த்துகிறது. வைபவ் சூர்யவன்ஷி கிரிக்கெட் விளையாட்டின் போக்கையே மாற்றி வருகிறார். அவருக்கு சரியான வாய்ப்புகள் கிடைக்க வேண்டும். இளம் வீரர்கள் சிறப்பாக விளையாடும் இந்தக் காலகட்டத்தில் அவர்களுக்கான வாய்ப்புகளை வழங்க வேண்டும். வைபவ் தனது தனித்துவமான அடையாளத்தை உருவாக்க வேண்டும்; அவர் தொடர்ந்து விளையாடுவதைப் பார்க்க விரும்புகிறேன்" என்று தெரிவித்துள்ளார்.