இந்திய கிரிக்கெட்டின் இளம் அதிரடி வீரர் வைபவ் சூர்யவன்ஷியின் சாதனைமிக்க இரட்டை சதத்தை இந்திய அணியின் நட்சத்திர ஆல்ரவுண்டர் ரவீந்திர ஜடேஜா பாராட்டியுள்ளார். 15 வயதான வைபவ் சூர்யவன்ஷி, தோஹாவில் நடைபெற்ற ரைசிங் ஸ்டார்ஸ் ஆசிய கோப்பைத் தொடரில் ஐக்கிய அரபு அமீரக அணிக்கு எதிரான ஆட்டத்தில் இந்தியா ஏ அணிக்காக அதிரடியாக விளையாடி சாதனை படைத்தார்.
வெறும் 53 பந்துகளில் 204 ரன்கள் குவித்து ஆட்டமிழக்காமல் இருந்தார். இதில் 15 பவுண்டரிகள் மற்றும் 28 சிக்ஸர்கள் அடங்கும். குறிப்பாக, 28 பந்துகளில் சதமடித்த அவர், 52 பந்துகளில் இரட்டைச் சதத்தை எட்டினார். இதன் மூலம் லிஸ்ட் ஏ கிரிக்கெட் வரலாற்றில் அதிவேக இரட்டை சதமடித்த வீரர் என்ற உலக சாதனையைப் படைத்தார்.
இந்த அதிரடி ஆட்டத்தின் மூலம் இந்தியா ஏ அணி 250 ரன்கள் இலக்கை வெறும் 14.2 ஓவர்களில் எட்டியது. இதனால் அந்த அணி 7 விக்கெட் வித்தியாசத்தில் அபார வெற்றி பெற்று அரையிறுதிக்கு முன்னேறியது. வைபவின் இந்த வரலாற்றுச் சாதனைக்கு இந்தியா மற்றும் உலக கிரிக்கெட் வீரர்கள் பலரும் பாராட்டு தெரிவித்து வருகின்றனர். அந்த வகையில் ரவீந்திர ஜடேஜாவும் வைபவின் இரட்டைச் சதத்தைப் பாராட்டி தனது மகிழ்ச்சியை வெளிப்படுத்தியுள்ளார். ஏற்கனவே யுவராஜ் சிங், ஷிகர் தவான், இர்பான் பதான் உள்ளிட்ட முன்னாள் வீரர்களும் இளம் வீரரின் அதிரடி ஆட்டத்தைப் பாராட்டியுள்ளனர்.