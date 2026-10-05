வெஸ்ட் இண்டீஸுக்கு எதிரான முதல் டி20 - சூர்யவன்ஷிக்கு இடமில்லை... புஜாரா தேர்வு செய்த பிளேயிங் லெவன்

லக்னோ,
வெஸ்ட் இண்டீஸுக்கு எதிரான முதல் டி20யில் இந்தியாவின் பிளேயிங் லெவனை புஜாரா தேர்வு செய்துள்ளார்.
இந்தியா - வெஸ்ட் இண்டீஸ் அணிகள் இடையிலான 5 போட்டிகள் கொண்ட டி20 தொடர் நாளை தொடங்குகிறது. முதல் போட்டி லக்னோவில் இரவு 7 மணிக்கு நடைபெறுகிறது.
இந்த நிலையில், இந்திய அணியின் முன்னாள் பேட்டர் புஜாரா, முதல் டி20 போட்டிக்கான தனது விருப்பமான இந்திய பிளேயிங் லெவனை தேர்வு செய்துள்ளார். இதில் இளம் வீரர் வைபவ் சூர்யவன்ஷிக்கு இடம் அளிக்கப்படவில்லை.
ஆசிய விளையாட்டுப் போட்டிகளில் இந்திய அணியின் தொடக்க வீரராக விளையாடிய வைபவ் சூர்யவன்ஷி, இலங்கைக்கு எதிரான அரையிறுதியில் 21 பந்துகளில் 38 ரன்கள் எடுத்தார்.
தொடர்ந்து பாகிஸ்தானுக்கு எதிரான தங்கப் பதக்கப் போட்டியில் 9 பந்துகளில் 15 ரன்கள் எடுத்தார். அந்த போட்டியில் வெற்றி பெற்ற இந்திய அணி, ஆசிய விளையாட்டுப் போட்டிகளில் ஆண்களுக்கான கிரிக்கெட்டில் தொடர்ந்து 2-வது முறையாக தங்கப் பதக்கம் வென்றது.
இருப்பினும், வெஸ்ட் இண்டீஸ் அணிக்கு எதிரான முதல் டி20 போட்டிக்கான தனது அணியில் வைபவ் சூர்யவன்ஷியை புஜாரா தேர்வு செய்யவில்லை. அவருக்கு பதிலாக நிதீஷ் குமார் ரெட்டியை அணியில் சேர்த்துள்ளார்.
1. அபிஷேக் சர்மா
2. சஞ்சு சாம்சன்
3. இஷான் கிஷன்
4. ஸ்ரேயாஸ் ஐயர் (கேப்டன்)
5. திலக் வர்மா
6. சிவம் துபே
7. நிதீஷ் குமார் ரெட்டி
8. அக்சர் படேல்
9. குல்தீப் யாதவ்
10. பிரின்ஸ் யாதவ்
11. அர்ஷ்தீப் சிங்
1-வது டி20: அக்டோபர் 6 - லக்னோ
2-வது டி20: அக்டோபர் 9 - ராஞ்சி
3-வது டி20: அக்டோபர் 11 - இந்தூர்
4-வது டி20: அக்டோபர் 14 - ஹைதராபாத்
5-வது டி20: அக்டோபர் 17 - பெங்களூரு