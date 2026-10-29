ஜிம்பாப்வே அணிக்கு எதிராக 5 விக்கெட்டுகள் வீழ்த்தி சாதனை படைத்த வைஷ்ணவி சர்மா

இந்திய மகளிர் கிரிக்கெட் அணியின் இளம் இடதுகை சுழற்பந்து வீச்சாளர் வைஷ்ணவி சர்மா, ஜிம்பாப்வே அணிக்கு எதிரான மூன்றாவது ஒருநாள் போட்டியில் 5 விக்கெட்டுகளை வீழ்த்தி அசத்தினார். வதோதராவில் நடைபெற்ற இந்தப் போட்டியில், 20 வயது மற்றும் 314 நாட்களே ஆன வைஷ்ணவி, 10 ஓவர்களில் 39 ரன்கள் விட்டுக்கொடுத்து 5 விக்கெட்டுகளை கைப்பற்றினார். இதன் மூலம் ஒருநாள் சர்வதேசப் போட்டிகளில் 5 விக்கெட்டுகளை வீழ்த்திய இரண்டாவது இளம் இந்திய வீராங்கனை என்ற சாதனையைப் படைத்தார். இதற்கு முன்பு, 2016ஆம் ஆண்டு இலங்கைக்கு எதிரான போட்டியில் தீப்தி சர்மா 6 விக்கெட்டுகளை வீழ்த்தி இந்தச் சாதனையைப் படைத்திருந்தார். வைஷ்ணவி தனது சிறப்பான பந்துவீச்சால் ஜிம்பாப்வே அணியின் பேட்டிங்கை கட்டுப்படுத்தினார்.
இதனால் ஜிம்பாப்வே அணி 39.5 ஓவர்களில் 131 ரன்களுக்கு அனைத்து விக்கெட்டுகளையும் இழந்தது. பின்னர் 132 ரன்கள் எடுத்தால் வெற்றி என்ற இலக்குடன் களமிறங்கிய இந்திய அணியில், பிரதிகா ராவல் ஆட்டமிழக்காமல் 59 ரன்களும், ஷபாலி வர்மா ஆட்டமிழக்காமல் 51 ரன்களும் எடுத்தனர். இதன் மூலம் இந்திய அணி 17 ஓவர்களிலேயே 2 விக்கெட்டுகளை மட்டும் இழந்து 8 விக்கெட் வித்தியாசத்தில் அபார வெற்றி பெற்றது. இந்த வெற்றியின் மூலம் மூன்று போட்டிகள் கொண்ட ஒருநாள் தொடரை இந்திய அணி 3-0 என்ற கணக்கில் முழுமையாகக் கைப்பற்றியது. இதற்கு முன்னதாக நடைபெற்ற டி20 தொடரையும் இந்திய அணி 3-0 என்ற கணக்கில் வென்றிருந்தது.