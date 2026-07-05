இந்தியாவுக்கு எதிரான வெற்றி: இங்கிலாந்து சாதனை

மான்செஸ்டர்,
இந்திய கிரிக்கெட் அணி இங்கிலாந்தில் சுற்றுப்பயணம் செய்து 5 போட்டிகள் கொண்ட டி20 தொடரில் விளையாடி வருகிறது. முதல் டி20 போட்டி மழை காரணமாக பாதியிலேயே ரத்து செய்யப்பட்டது. இந்த நிலையில், இரு அணிகளுக்கும் இடையிலான 2-வது டி20 போட்டி மான்செஸ்டர் மைதானத்தில் நடைபெற்றது.
போட்டியில் டாஸ் வென்ற இந்திய அணி பேட்டிங்கை தேர்வு செய்தது. இதில், இந்திய அணி 20 ஓவர்கள் முடிவில் 7 விக்கெட்டுகள் இழப்புக்கு 190 ரன்கள் எடுத்தது. இங்கிலாந்து தரப்பில் சாம் கரன் அதிகபட்சமாக 3 விக்கெட்டுகளை கைப்பற்றினார். 191 ரன்கள் எடுத்தால் வெற்றி என்ற இலக்குடன் இங்கிலாந்து அணி பேட்டிங் செய்தது. அந்த அணி 19 ஓவர்கள் முடிவில் 6 விக்கெட்டுகள் இழப்புக்கு 191 ரன்கள் எடுத்தது. இறுதியில், 4 விக்கெட்டுகள் வித்தியாசத்தில் இங்கிலாந்து வெற்றி பெற்றது. தொடரில் 1-0 என முன்னிலை வகிக்கிறது.
இந்த நிலையில், இந்த வெற்றியால் இங்கிலாந்து சாதனை படைத்துள்ளது. சர்வதேச டி20 ச போட்டிகளில் இந்தியாவுக்கு எதிராக இங்கிலாந்து வெற்றிகரமாக எட்டிய அதிகபட்ச இலக்கு 191 ஆகும்;
2012-ல் வான்கடேவில் 178 ரன்கள் என்ற இலக்கை எட்டி பிடித்தது தான் இங்கிலாந்து அணியின் அதிகமாட்சமாக இருந்தது.