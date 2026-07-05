இந்தியாவுக்கு எதிரான வெற்றி: இங்கிலாந்து கேப்டன் கூறியது என்ன ?

மான்செஸ்டர்,
இந்திய கிரிக்கெட் அணி இங்கிலாந்தில் சுற்றுப்பயணம் செய்து 5 போட்டிகள் கொண்ட டி20 தொடரில் விளையாடி வருகிறது. முதல் டி20 போட்டி மழை காரணமாக பாதியிலேயே ரத்து செய்யப்பட்டது. இந்த நிலையில், இரு அணிகளுக்கும் இடையிலான 2-வது டி20 போட்டி மான்செஸ்டர் மைதானத்தில் நடைபெற்றது.
போட்டியில் டாஸ் வென்ற இந்திய அணி பேட்டிங்கை தேர்வு செய்தது. இதில், இந்திய அணி 20 ஓவர்கள் முடிவில் 7 விக்கெட்டுகள் இழப்புக்கு 190 ரன்கள் எடுத்தது. இங்கிலாந்து தரப்பில் சாம் கரன் அதிகபட்சமாக 3 விக்கெட்டுகளை கைப்பற்றினார். 191 ரன்கள் எடுத்தால் வெற்றி என்ற இலக்குடன் இங்கிலாந்து அணி பேட்டிங் செய்தது. அந்த அணி 19 ஓவர்கள் முடிவில் 6 விக்கெட்டுகள் இழப்புக்கு 191 ரன்கள் எடுத்தது. இறுதியில், 4 விக்கெட்டுகள் வித்தியாசத்தில் இங்கிலாந்து வெற்றி பெற்றது. தொடரில் 1-0 என முன்னிலை வகிக்கிறது.
வெற்றி தொடர்பாக பேசிய இங்கிலாந்து கேப்டன் ஹாரி புரூக் கூறியதாவது,
களத்தில் வீரர்கள் கடுமையாக உழைத்த விதம் அபாரமாக இருந்தது. எல்லைக்கோடு அருகே பந்து செல்வதைத் தடுத்து, எதிரணியினர் இரண்டு ரன்கள் எடுப்பதைத் தடுப்பது குறித்து நாங்கள் பேசியிருந்தோம்; அந்த வகையில் சிறப்பாக அமைந்தன.
காற்றின் திசை மற்றும் மைதானத்தின் அளவைக் கருத்தில் கொண்டு, இலக்கை எட்டிப்பிடிக்க முடியும் என்று எங்களுக்குத் தெரியும். பவர்-பிளே (powerplay) ஓவர்களில் மிகச் சிறந்த தொடக்கத்தைப் பெற வேண்டும் என்பதே எங்கள் திட்டமாக இருந்தது. முதல் ஓரிரு ஓவர்களில் அது எதிர்பார்த்தபடி அமையவில்லை; ஆனாலும், பவர்-பிளே முடிந்த நிலையில் நாங்கள் இருந்த சூழல் எங்களுக்குத் திருப்தியளிப்பதாகவே இருந்தது. பெத்தெல் அணியில் இருப்பது மிகவும் சிறப்பானது. களத்தில் இருக்கும்போது அவர் அணியினரைச் சிறப்பாக உற்சாகப்படுத்துவதோடு, எனக்கும் பெரும் உதவியாக இருக்கிறார். என தெரிவித்தார்.