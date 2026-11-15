பிரபோர்ன் மைதானத்துக்குப் பதிலாக வான்கடே... மகளிர் பிரீமியர் லீக் 2027-ல் திடீர் மாற்றம்

மும்பை,
மகளிர் பிரீமியர் லீக் (WPL) 2027 தொடரின் மும்பை சுற்றுப் போட்டிகள் நடைபெறும் மைதானத்தில் மாற்றம் செய்யப்பட்டுள்ளது. இதன்படி, பிரபோர்ன் மைதானத்துக்குப் பதிலாக வான்கடே மைதானத்தில் 11 போட்டிகளும் நடத்தப்பட உள்ளன.
2027-ம் ஆண்டு நடைபெற உள்ள மகளிர் பிரீமியர் லீக் தொடரின் 5-வது சீசன் ஜனவரி 14-ம் தேதி வதோதராவில் தொடங்குகிறது. முதல் 11 போட்டிகள் ஜனவரி 24-ம் தேதி வரை அங்கு நடைபெற உள்ளன.
அதன்பிறகு ஜனவரி 26-ம் தேதி முதல் மும்பையில் போட்டிகள் நடைபெறும். இந்தச் சுற்றில் 12 முதல் 20-வது லீக் போட்டிகள், எலிமினேட்டர் மற்றும் இறுதிப்போட்டி என மொத்தம் 11 ஆட்டங்கள் இடம்பெறுகின்றன.
இந்தப் போட்டிகள் அனைத்தும் மும்பையில் உள்ள பிரபோர்ன் மைதானத்தில் நடைபெறும் என்று முதலில் அறிவிக்கப்பட்டிருந்தது. தற்போது இந்த 11 போட்டிகளும் வான்கடே மைதானத்துக்கு மாற்றப்பட்டுள்ளன.
பிரபோர்ன் மைதானத்தில் பிப்ரவரி 14-ம் தேதி முதல் முதலாவது ஐசிசி மகளிர் சாம்பியன்ஸ் டிராபி தொடர் நடைபெற உள்ளது. இதற்கு முன்பாக மகளிர் பிரீமியர் லீக் போட்டிகளையும் அங்கு நடத்தினால், அடுத்த தொடருக்காக ஆடுகளத்தைத் தயார்படுத்த போதிய கால அவகாசம் இருக்காது.
இதனால், பிரபோர்ன் மைதானத்தில் ஏற்கெனவே திட்டமிடப்பட்டிருந்த போட்டிகளை வேறு மைதானத்துக்கு மாற்றுமாறு சர்வதேச கிரிக்கெட் கவுன்சில் (ஐசிசி) கேட்டுக்கொண்டது. இதனை ஏற்றுக்கொண்ட மகளிர் பிரீமியர் லீக் நிர்வாகக் குழு, மும்பை சுற்றுப் போட்டிகளை வான்கடே மைதானத்தில் நடத்த ஒப்புதல் அளித்துள்ளது.
மகளிர் பிரீமியர் லீக் 2027 தொடர் ஜனவரி 14-ம் தேதி வதோதராவில் தொடங்கி, பிப்ரவரி 7-ம் தேதி மும்பையில் நிறைவடைகிறது. மும்பையில் நடைபெறும் எலிமினேட்டர் போட்டி பிப்ரவரி 5-ம் தேதியும், இறுதிப்போட்டி பிப்ரவரி 7-ம் தேதியும் நடைபெற உள்ளன.
அனைத்து போட்டிகளும் இந்திய நேரப்படி இரவு 7.30 மணிக்குத் தொடங்கும். இந்த மாற்றத்தின் மூலம், மகளிர் பிரீமியர் லீக் தொடரின் மும்பை சுற்றுப் போட்டிகள் மட்டுமின்றி, எலிமினேட்டர் மற்றும் இறுதிப்போட்டியையும் நடத்தும் வாய்ப்பு வான்கடே மைதானத்துக்குக் கிடைத்துள்ளது.