“இந்தியாவிடம் தோற்க இதுதான் காரணம்” - நியூசிலாந்து கேப்டன் சாண்ட்னர்

ஆக்லாந்து,
இந்தியா - நியூசிலாந்து அணிகளுக்கு இடையிலான முதல் ஒருநாள் போட்டியில் இந்திய அணி 5 விக்கெட் வித்தியாசத்தில் வெற்றி பெற்றது. இந்த தோல்விக்குப் பிறகு பேசிய நியூசிலாந்து அணியின் கேப்டன் மிட்செல் சாண்ட்னர், பிட்சின் வேகத்துக்கும் பவுன்ஸுக்கும் ஏற்ப தங்கள் அணி வீரர்களால் விரைவாக விளையாட முடியவில்லை என்று கூறினார்.
ஆக்லாந்தில் நடைபெற்ற இந்தப் போட்டியில் டாஸ் வென்ற இந்திய அணி முதலில் பந்துவீச்சைத் தேர்வு செய்தது. இதையடுத்து பேட்டிங் செய்த நியூசிலாந்து அணி, இந்தியப் பந்துவீச்சைச் சமாளிக்க முடியாமல் 40.2 ஓவர்களில் 185 ரன்களுக்கு அனைத்து விக்கெட்டுகளையும் இழந்தது.
அந்த அணியில் டிம் சீபெர்ட் 38 ரன்களும், கிளென் பிலிப்ஸ் 30 ரன்களும், பிளேர் டிக்னர் 34 ரன்களும் எடுத்தனர். இந்திய அணியில் அர்ஷ்தீப் சிங் 4 விக்கெட்டுகளையும், குர்னூர் பிரார் 3 விக்கெட்டுகளையும், அன்ஷுல் கம்போஜ் 2 விக்கெட்டுகளையும் வீழ்த்தினர்.
மழை குறுக்கிட்டதால், இந்திய அணிக்கு 32 ஓவர்களில் 143 ரன்கள் வெற்றி இலக்காக நிர்ணயிக்கப்பட்டது. இதனை இந்திய அணி 22.4 ஓவர்களில் 5 விக்கெட்டுகளை இழந்து எட்டியது. விராட் கோலி 74 ரன்கள் எடுத்து இந்திய அணியின் வெற்றிக்கு முக்கியப் பங்காற்றினார்.
இந்தத் தோல்விக்குப் பிறகு பேசிய நியூசிலாந்து கேப்டன் சாண்ட்னர், "ஈடன் பார்க் மைதானத்தில் பிட்ச் நாங்கள் எதிர்பார்த்ததைவிட அதிகமாகப் பவுன்ஸ் ஆனது. மேலும், பந்து சற்று வேகமாகவும் வந்தது. இதற்கு ஏற்ப எங்களால் விரைவாக விளையாட முடியவில்லை.
ஆனால், இந்திய வீரர்கள் அதைச் சிறப்பாகப் பயன்படுத்திக் கொண்டனர்.
இந்திய அணி சிறப்பான தொடக்கத்தை பெற்றபோது, நாங்கள் எளிதில் தோல்வியை சந்திப்போம் என்று நினைத்தேன். ஆனால், எங்கள் பந்து வீச்சாளர்கள் தொடர்ந்து போராடி விக்கெட்டுகளை வீழ்த்தினர். அவர்களின் செயல்பாடு மகிழ்ச்சி அளிக்கிறது. இந்த போட்டியின் இறுதியில் சில நல்ல விஷயங்கள் கிடைத்துள்ளன. அவற்றை வைத்து அடுத்து வெலிங்டனில் நடைபெறும் போட்டிக்குத் தயாராவோம்" என்றார்.