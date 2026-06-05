சாய் சுதர்சனுக்கு நீண்ட வாய்ப்பு கொடுப்போம்: தலைமை பயிற்சியாளர் கம்பீர்

மும்பை,
ஆப்கானிஸ்தான் கிரிக்கெட் அணி இந்தியாவில் சுற்றுப்பயணம் செய்து ஒரு டெஸ்ட் போட்டி, மூன்று ஒருநாள் போட்டிகள் கொண்ட தொடரில் விளையாடுகிறது. நாளை முதல் டெஸ்ட் போட்டி சண்டிகரில் நடைபெறுகிறது.
'புஜாராவின் ஓய்வுக்கு பிறகு டெஸ்ட் பேட்டிங்கில் 3-வது வரிசையில் நிறைய மாற்றங்கள் நிகழ்ந்துள்ளன. இது சரியானது அல்ல. முக்கியமான இந்த பேட்டிங் வரிசைக்கு யாராவது ஒரு வீரரை தக்க வைத்துக் கொள்வது அவசியம். இந்த டெஸ்டில் தேவ்தத் படிக்கல் அல்லது சாய் சுதர்சன் ஆகியோரில் ஒருவர் 3-வது வரிசையில் ஆடுவார்கள். யார் விளையாடினாலும் அவர்கள் ரன் குவிக்க வேண்டும்' என்றார். இதனால் இருவரில் யார் 3-வது வரிசையில் களமிறங்குவார் என எதிர்பார்ப்பு ஏற்பட்டது.
இந்த நிலையில், தலைமை பயிற்சியாளர் கம்பீர் இது தொடர்பாக கூறியதாவது,
நாங்கள் சாய் சுதர்சனுக்கு நியாயமான மற்றும் நீண்ட வாய்ப்பு கொடுப்போம். 4-5 இன்னிங்ஸ்களுக்குப் பிறகு ஒரு வீரரை மதிப்பிட்டால், நம்மால் ஒரு அணியை உருவாக்க முடியாது. என தெரிவித்துள்ளார்.
இதனால் நாளை 3-வது வரிசையில் சாய் சுதர்சன் களமிறங்குவது உறுதியாகியுள்ளது.