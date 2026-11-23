பெங்களூரு,
நியூசிலாந்துக்கு எதிரான முதல் டெஸ்ட் போட்டி டிராவில் முடிந்ததைத் தொடர்ந்து, இந்திய அணியின் அணுகுமுறை மற்றும் அணித் தேர்வை இந்திய முன்னாள் கிரிக்கெட் வீரர் வெங்கடேஷ் பிரசாத் விமர்சித்துள்ளார்.
வெலிங்டனில் உள்ள பேசின் ரிசர்வ் மைதானத்தில் நடைபெற்ற முதல் டெஸ்ட் போட்டியில் நியூசிலாந்து தனது முதல் இன்னிங்ஸில் 368 ரன்கள் எடுத்தது.
இதையடுத்து, இந்தியா தனது முதல் இன்னிங்ஸில் 720/9 ரன்கள் எடுத்து டிக்ளேர் செய்தநிலையில், 352 ரன்கள் முன்னிலை பெற்றது.
தொடர்ந்து, இரண்டாவது இன்னிங்ஸில் நியூசிலாந்தை 119/2 என்ற நிலையில் கட்டுப்படுத்திய இந்தியா, கடைசி நாளில் வெற்றியை எதிர்பார்த்தது. ஆனால் டேரில் மிட்செல் மற்றும் கிளென் பிலிப்ஸ் ஆகியோரின் உறுதியான ஆட்டத்தால் இந்தியாவால் எஞ்சிய விக்கெட்டுகளை வீழ்த்த முடியவில்லை. இதனால் நியூசிலாந்து 120 ஓவர்களில் 239/5 ரன்கள் எடுத்திருந்தநிலையில் போட்டி டிரா ஆனது.
இந்தப் போட்டியில் ரவீந்திர ஜடேஜா மற்றும் முகமது சிராஜ் ஆகியோர் இடம்பெறாத நிலையில், ஜஸ்பிரித் பும்ரா, பிரசித் கிருஷ்ணா, ஆகாஷ் தீப் மற்றும் அன்ஷுல் கம்போஜ் என நான்கு வேகப்பந்து வீச்சாளர்களுடன் இந்தியா களமிறங்கியது.
இந்நிலையில், நியூசிலாந்துக்கு எதிரான முதல் டெஸ்ட் போட்டி டிராவில் முடிந்ததைத் தொடர்ந்து, இந்திய அணியின் அணுகுமுறை மற்றும் அணித் தேர்வை இந்திய முன்னாள் கிரிக்கெட் வீரர் வெங்கடேஷ் பிரசாத் விமர்சித்துள்ளார்.
இது தொடர்பாக எக்ஸ் தளத்தில் அவர் வெளியிட்ட பதிவில், இந்திய அணியின் தற்காப்பு அணுகுமுறையும், 20 விக்கெட்டுகளை வீழ்த்துவதற்குப் பொருத்தமற்ற அணித் தேர்வுமே வெற்றியை தவறவிட காரணம் என விமர்சித்துள்ளார். இதனால் உலக டெஸ்ட் சாம்பியன்ஷிப் இறுதிப் போட்டிக்குத் தகுதி பெறும் வாய்ப்பும் பாதிக்கப்படலாம் எனவும் குறிப்பிட்டுள்ளார்.
இரு அணிகளுக்கும் இடையிலான இரண்டாவது மற்றும் கடைசி டெஸ்ட் போட்டி நவம்பர் 27-ம் தேதி கிறிஸ்ட்சர்ச்சில் உள்ள ஹேக்லி ஓவல் மைதானத்தில் தொடங்குகிறது.