ரூதர்போர்டு, ஹோல்டர் அதிரடி... இலங்கையை வீழ்த்தி டி20 தொடரை கைப்பற்றிய வெஸ்ட் இண்டீஸ்

ஜமைக்கா,
வெஸ்ட் இண்டீஸில் சுற்றுப்பயணம் மேற்கொண்டுள்ள இலங்கை அணி, 3 டி20, 3 ஒருநாள் மற்றும் 2 டெஸ்ட் போட்டிகள் கொண்ட தொடரில் விளையாடி வருகிறது. ஏற்கனவே ஒருநாள் தொடரை 1-0 என்ற கணக்கில் இலங்கை கைப்பற்றியிருந்தது.
டி20 தொடரின் முதல் இரு போட்டிகளில் இரு அணிகளும் தலா ஒரு வெற்றி பெற்றதால், தொடர் 1-1 என்ற கணக்கில் சமநிலையில் இருந்தது. இதனால் தொடரை வெல்லும் அணியை தீர்மானிக்கும் 3-வது மற்றும் கடைசி டி20 போட்டி ஜமைக்காவில் நடைபெற்றது.
டாஸ் வென்ற வெஸ்ட் இண்டீஸ் அணி முதலில் பந்துவீச்சை தேர்வு செய்தது. அதன்படி பேட்டிங் செய்த இலங்கை அணிக்கு தொடக்கம் முதலே சீரான இடைவெளியில் விக்கெட்டுகள் சரிந்தன.
எனினும் துனித் வெல்லாலகே பொறுப்புடன் விளையாடி 28 பந்துகளில் 43 ரன்கள் எடுத்தார். மற்ற வீரர்கள் பெரிய அளவில் பங்களிக்க தவறியதால், 20 ஓவர்கள் முடிவில் இலங்கை அணி 169 ரன்கள் எடுத்தது.
170 ரன்கள் என்ற இலக்குடன் களமிறங்கிய வெஸ்ட் இண்டீஸ் அணிக்கு முதல் ஓவரிலேயே அதிர்ச்சி காத்திருந்தது. கேப்டன் ஷாய் ஹோப் ரன் ஏதும் எடுக்காமல் கோல்டன் டக்கில் ஆட்டமிழந்தார்.
இதன்பின் பிராண்டன் கிங் மற்றும் ஷிம்ரான் ஹெட்மயர் ஜோடி அணியை மீட்டெடுக்க முயன்றது. அப்போது கிங் 16 ரன்களிலும், அதிரடியாக ஆடிய ஹெட்மயர் 19 பந்துகளில் 32 ரன்களிலும் ஆட்டமிழந்தனர்.
அக்கீம் ஆகஸ்டேவும் 1 ரன்னில் வெளியேறியதால் வெஸ்ட் இண்டீஸ் அணி அழுத்தத்தை சந்தித்தது.
அணியின் சரிவை தடுக்க ரோவ்மன் பவல் மற்றும் ரூதர்போர்டு கூட்டணி முக்கிய பங்காற்றியது. இருவரும் பொறுப்புடன் விளையாடி அணியின் ஸ்கோரை உயர்த்தினர்.
பவல் 27 பந்துகளில் 33 ரன்கள் எடுத்த நிலையில் ஆட்டமிழந்தார். மறுமுனையில் சிறப்பாக விளையாடிய ரூதர்போர்டு அரைசதம் பதிவு செய்து வெற்றிக்கான அடித்தளத்தை அமைத்தார்.
இறுதிக்கட்டத்தில் ஜேசன் ஹோல்டர் அதிரடியாக ரன்கள் குவித்து வெற்றியை வெஸ்ட் இண்டீஸ் பக்கம் திருப்பினார். அவரது அதிரடியான ஆட்டத்தால் 19.4 ஓவர்களில் 170 ரன்கள் எடுத்து வெஸ்ட் இண்டீஸ் அணி 5 விக்கெட்டுகள் வித்தியாசத்தில் வெற்றி பெற்றது.
இதன் மூலம் இலங்கையை வீழ்த்திய வெஸ்ட் இண்டீஸ் அணி 2-1 என்ற கணக்கில் டி20 தொடரை கைப்பற்றி அசத்தியது. ஒருநாள் தொடரை இழந்த ஏமாற்றத்திற்கு பதிலடி கொடுத்த அந்த அணி, சொந்த மண்ணில் டி20 தொடரை வென்று ரசிகர்களை மகிழ்ச்சியில் ஆழ்த்தியது.