வெஸ்ட் இண்டீஸ் தொடர்: இந்திய அணி அறிவிப்பு எப்போது ?

புதுடெல்லி,
வெஸ்ட் இண்டீஸ் அணிக்கு எதிரான ஒருநாள் போட்டித் தொடருக்கான இந்திய அணி, செப்டம்பர் 16-ம் தேதி அறிவிக்கப்பட வாய்ப்புள்ளது.
அதாவது, தேர்வாளர்கள் இந்திய அணியில் எந்த வீரர்களை சேர்ப்பது என்பது குறித்து முடிவு செய்து வருகின்றனர். குறிப்பாக ஆசிய விளையாட்டுப் போட்டியும் இதே காலகட்டத்தில் நடைபெறுவதால், சில வீரர்கள் எந்த அணியில் இருப்பார்கள் என்பது முக்கியமான தேர்வாக உள்ளது.
அணியில் ரோகித் சர்மா, விராட் கோலி, கில் போன்ற முக்கிய வீரர்கள் இடம்பெறுவார்களா என்பதும் கவனிக்க வேண்டிய விஷயம். அதேபோல் ரிஷப் பண்ட் ,யஷஸ்வி ஜெய்ஸ்வால், ருதுராஜ் கெய்க்வாட் போன்ற வீரர்களுக்கும் வாய்ப்பு கிடைக்குமா என்று எதிர்பார்ப்பு உள்ளது.
முக்கியமாக, ஆசிய விளையாட்டுப் போட்டிக்குச் செல்லும் வீரர்களை ஒருநாள் தொடரிலும் பயன்படுத்த முடியாத நிலை இருப்பதால், தேர்வாளர்கள் இரண்டு தனித்தனி அணிகளை அமைக்க வேண்டிய சூழல் இருக்கலாம்.