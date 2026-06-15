கிரிக்கெட்

இலங்கைக்கு எதிரான கடைசி டி20: வெஸ்ட் இண்டீஸ் பந்துவீச்சு தேர்வு

இரு அணிகளும் 1-1 என்ற புள்ளிகளுடன் சம நிலையில் உள்ளது.
இலங்கைக்கு எதிரான கடைசி டி20: வெஸ்ட் இண்டீஸ் பந்துவீச்சு தேர்வு
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ஜமைக்கா,

வெஸ்ட் இண்டீஸ் சுற்றுப்பயணம் மேற்கொண்டுள்ள இலங்கை கிரிக்கெட் அணி 3 டி20, 2 டெஸ்ட், 3 ஒருநாள் போட்டிகள் கொண்ட தொடரில் விளையாடி வருகிறது.

அதன்படி, இரு அணிகளுக்கும் இடையேயான ஒருநாள் தொடரை 1-0 என்ற புள்ளி கணக்கில் இலங்கை கைப்பற்றியது.

இதையடுத்து நடைபெற்ற 2 டி20 ஆட்டங்களிலும் தலா 1 வெற்றியுடன் இரு அணிகளும் 1-1 என்ற புள்ளிகளுடன் சம நிலையில் உள்ளது.

3வது டி20

இந்நிலையில், வெஸ்ட் இண்டீஸ் - இலங்கை இடையேயான 3வது மற்றும் கடைசி டி20 போட்டி இன்று நடைபெற உள்ளது. ஜமைக்காவில் நடைபெறும் இப்போட்டிக்கான டாஸ் சுண்டப்பட்டது. இதில் டாஸ் வென்ற வெஸ்ட் இண்டீஸ் முதலில் பந்து வீச்சை தேர்வு செய்தது. இதையடுத்து, இலங்கை முதலில் பேட்டிங் செய்ய உள்ளது.

இப்போட்டியில் வெற்றிபெற்று டி20 தொடரை கைப்பற்ற இரு அணிகளும் முனைப்பு காட்டும் என்பதால் போட்டியில் பரபரப்பிற்கு பஞ்சமிருக்காது என்று ரசிகர்கள் எதிர்பார்க்கின்றனர்.

வெஸ்ட் இண்டீஸ்
West Indies
T20
டி20
Sri Lanka
இலங்கை
3rd T20
3வது டி20
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Daily Thanthi
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