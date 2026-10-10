சென்னை அணியின் புதிய நம்பிக்கை ஜாகீர் கான்! – ஒரு பார்வை

புதுடெல்லி,
ஐபிஎல் தொடரில் சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ் (சிஎஸ்கே) அணியின் புதிய தலைமைப் பயிற்சியாளராகப் பொறுப்பேற்கவுள்ள முன்னாள் இந்திய வேகப்பந்து வீச்சாளர் ஜாகீர் கானிடம் இருந்து அந்த அணி என்ன எதிர்பார்க்கலாம்? மும்பை இந்தியன்ஸ் அணியில் அவர் பெற்ற பயிற்சியாளர் அனுபவம், வீரர்களுடன் பழகும் விதம் மற்றும் அணியை ஒருங்கிணைக்கும் திறன் ஆகியவை சிஎஸ்கே அணிக்கு உதவக்கூடும்.
2019ஆம் ஆண்டு மும்பை இந்தியன்ஸ் அணியின் கிரிக்கெட் செயல்பாட்டு இயக்குநராக இருந்த ஜாகீர் கான், இளம் வீரர்களுக்கு வழிகாட்டுவதிலும், போட்டியின் சூழ்நிலைகளைப் புரிந்துகொள்ளக் கற்றுக்கொடுப்பதிலும் முக்கியப் பங்காற்றினார்.
இளம் வீரரான ராசிக் சலாம், அப்போது ஜாகீர் கானுடன் அமர்ந்து போட்டிகளைப் பார்ப்பதற்கும், பந்துவீச்சாளர்கள் எவ்வாறு செயல்பட வேண்டும் என்பதைப் பற்றி விவாதிப்பதற்கும் வாய்ப்பு பெற்றார்.
போட்டியை வாசிக்கும் திறன், சரியான நேரத்தில் சரியான முடிவுகளை எடுப்பது, பந்துவீச்சுத் திட்டங்களை வகுப்பது போன்ற அம்சங்களில் ஜாகீர் தனக்கு வழிகாட்டியதாக ராசிக் சலாம் தெரிவித்துள்ளார்.
மும்பை அணியின் முன்னாள் உதவிப் பயிற்சியாளர் ஜேம்ஸ் பாமென்ட்டும், ஜாகீர் கானின் கிரிக்கெட் அறிவையும், குறிப்பாக எதிரணி பேட்ஸ்மேன்களுக்கு எதிராகப் பந்துவீச்சுத் திட்டங்களை வகுப்பதில் அவருக்கிருந்த திறனையும் பாராட்டியுள்ளார்
ஜாகீர் கானின் பலம் தொழில்நுட்ப அறிவுடன் மட்டும் நின்றுவிடவில்லை. மும்பை அணியில் ஜெயந்த் யாதவ் சில போட்டிகளில் மட்டுமே விளையாட வாய்ப்பு பெற்றிருந்தாலும், அந்த வாய்ப்புகளுக்காகத் தயாராக இருக்கவும், நேர்மறையான மனநிலையைப் பேணவும் ஜாகீர் அவருக்கு உதவினார்.
மேலும், ரோஹித் சர்மாவுடனும் ஜாகீர் நல்ல பணிச்சார்ந்த உறவைக் கொண்டிருந்தார்.
மும்பை இந்தியன்ஸ் அணியில் ஜாகீர் கான், தலைமைப் பயிற்சியாளர் மஹேல ஜெயவர்தனவின் தலைமையிலான பயிற்சிக் குழுவின் ஒரு பகுதியாகச் செயல்பட்டார். ஆனால், சிஎஸ்கே அணியில் தலைமைப் பயிற்சியாளராகப் பொறுப்பேற்கும்போது, வீரர்களின் தேர்வு, பயிற்சி, செயல்திறன் மதிப்பீடு மற்றும் அணியின் ஒட்டுமொத்த செயல்பாடு ஆகியவற்றில் அவர் நேரடியாகத் தலைமை தாங்க வேண்டியிருக்கும்.
முன்னாள் சிஎஸ்கே பயிற்சியாளர் ஸ்டீபன் ப்ளெமிங் 18 ஆண்டுகளாக வகித்துவந்த பொறுப்பை ஏற்கும் நிலையில், அணியின் வெற்றிகரமான கலாசாரத்தைத் தொடர்ந்து பேணுவதும் ஜாகீருக்கு முக்கியமான சவாலாக இருக்கும்.
குறிப்பாக, அணியில் யாருக்கு என்ன பொறுப்பு என்பதைத் தெளிவுபடுத்துதல், இளம் வீரர்களை மேம்படுத்துதல் மற்றும் கடினமான வீரர் தேர்வு முடிவுகளை எடுப்பது ஆகியவற்றில் அவர் தனது திறமையை நிரூபிக்க வேண்டியிருக்கும்.
ஜாகீர் கானுக்கும் எம்.எஸ். தோனிக்கும் இடையிலான பழைய நட்பும், இணைந்து விளையாடிய அனுபவமும் அவரது நியமனத்தைச் சுற்றியுள்ள எதிர்பார்ப்புகளை அதிகரித்துள்ளன.ஆனால், தோனியுடனான உறவைத் தாண்டி, அணியின் தற்போதைய கேப்டன் ருதுராஜ் கெய்க்வாட்டுடன் இணைந்து செயல்படுவது மிகவும் முக்கியமானதாக இருக்கும். வீரர்களின் திறமைகளை முழுமையாக வெளிக்கொணர்வதற்கான திட்டங்களை வகுப்பதும், அணியின் ஒற்றுமையை வலுப்படுத்துவதும் அவருடைய முக்கியப் பொறுப்புகளாக அமையும்.
2025ஆம் ஆண்டு ஐபிஎல் தொடரில் பத்தாவது இடத்தையும், 2026ஆம் ஆண்டு எட்டாவது இடத்தையும் பிடித்த சிஎஸ்கே, கடந்த இரண்டு சீசன்களிலும் ஏமாற்றமளித்துள்ளது. எனவே, அணியை மீண்டும் ஒருங்கிணைத்து வெற்றிப் பாதைக்குத் திருப்புவது ஜாகீர் கானின் முக்கிய இலக்காக இருக்கும்.
சிஎஸ்கே அணியில் வீரர்களுக்குத் தெளிவான பொறுப்புகள் வழங்கப்படுவதும், முடிவுகள் எதிர்பார்த்தபடி அமையாதபோதும் அமைதியான சூழலைப் பேணுவதும் சிஎஸ்கேவின் அணுகுமுறைகளில் முக்கியமானவை.
ஜாகீர் கானின் அனுபவமும், தொழில்நுட்ப அறிவும், வீரர்களை ஒன்றிணைக்கும் திறனும் சிஎஸ்கே அணிக்கு உதவக்கூடும். இருப்பினும், அந்தத் திறன்களைத் தலைமைப் பயிற்சியாளர் என்ற பெரிய பொறுப்பில் அவர் எவ்வாறு செயல்படுத்துகிறார் என்பதே முக்கியமான கேள்வியாக இருக்கும்.
முடிவாக, ஜாகீர் கானின் நியமனம் சிஎஸ்கே அணிக்கு ஒரு புதிய அத்தியாயத்தைத் தொடங்குகிறது. தோனியுடனான உறவும், உலகக் கோப்பை வெற்றியாளர் என்ற அனுபவமும் எதிர்பார்ப்புகளை ஏற்படுத்தினாலும், ஐபிஎல் 2027 தொடரில் அணியை மீண்டும் வெற்றிப் பாதைக்குக் கொண்டுசெல்லும் அவரது பயிற்சியாளர் திறனே இறுதியில் முக்கியத்துவம் பெறும்.