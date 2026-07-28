இந்தியாவின் அடுத்த டி20 தொடர் எப்போது?

சென்னை,
இந்திய அணி, அடுத்ததாக செப்டம்பர் மாதம் நடைபெறும் ஆசிய விளையாட்டுப் போட்டிகளில் டி20 கிரிக்கெட்டில் பங்கேற்க உள்ளது.
ஜிம்பாப்வே அணிக்கு எதிரான 3 போட்டிகள் கொண்ட டி20 தொடரை இந்திய அணி 3-0 என்ற கணக்கில் முழுமையாக கைப்பற்றி அசத்தியது. இளம் வீரர்களின் சிறப்பான ஆட்டத்தால் இந்திய அணி ஜிம்பாப்வேவை ஒயிட்வாஷ் செய்தது.
ஜிம்பாப்வே தொடரை வெற்றிகரமாக முடித்துள்ள இந்திய அணி, அடுத்ததாக செப்டம்பர் மாதம் நடைபெறும் ஆசிய விளையாட்டுப் போட்டிகளில் டி20 கிரிக்கெட்டில் பங்கேற்க உள்ளது. அதனைத் தொடர்ந்து அக்டோபர் மாதம் சொந்த மண்ணில் வெஸ்ட் இண்டீஸ் அணிக்கு எதிரான டி20 தொடரில் விளையாட உள்ளது.
இந்திய அணி தற்போது இலங்கைக்கு சுற்றுப்பயணம் மேற்கொண்டு 2 டெஸ்ட் போட்டிகளில் விளையாாட உள்ளது.
முதல் டெஸ்ட்: ஆகஸ்ட் 15 முதல் 19 வரை - காலே சர்வதேச கிரிக்கெட் மைதானம், காலே.
2-வது டெஸ்ட்: ஆகஸ்ட் 23 முதல் 27 வரை - எஸ்.எஸ்.சி. மைதானம், கொழும்பு.