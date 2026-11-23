புதுடெல்லி,
நியூசிலாந்துக்கு எதிரான முதல் டெஸ்ட் போட்டி டிராவில் முடிந்த நிலையில், வெளிநாட்டு மைதானங்களில் டெஸ்ட் போட்டியில் வெற்றி பெற ஸ்பெஷலிஸ்ட் சுழற்பந்து வீச்சாளர் அணியில் இடம்பெறுவது அவசியம் என முன்னாள் இந்திய கேப்டன் சவுரவ் கங்குலி தெரிவித்துள்ளார்.
வெலிங்டனில் நடைபெற்ற முதல் டெஸ்ட் போட்டியில் நியூசிலாந்து முதல் இன்னிங்ஸில் 368 ரன்கள் குவித்தது. இதையடுத்து இந்திய அணி முதல் இன்னிங்சில் 720 ரன்கள் குவித்து டிக்ளேர் செய்தது. இதன் மூலம் 352 ரன்கள் முன்னிலை பெற்ற இந்திய அணி, விக்கெட்டுகளை வீழ்த்தி வெற்றியை எதிர்நோக்கியது.
ஆனால், டேரில் மிட்செல் மற்றும் கிளென் பிலிப்ஸ் ஆகியோர் நிதானமாக விளையாடி இந்திய அணியின் வெற்றி வாய்ப்பை தடுத்தனர். நியூசிலாந்து அணி 239 ரன்களுக்கு 5 விக்கெட்டுகளை இழந்திருந்தநிலையில், போட்டி டிரா ஆனது.
இந்நிலையில், இதுகுறித்து கங்குலி தனது எக்ஸ் தளத்தில், இந்திய அணியின் பேட்டிங் செயல்பாடு சிறப்பாக இருந்ததாக பாராட்டியதுடன், ஆடுகளம் நேரம் ஆக ஆக பேட்டிங்கிற்கு சாதகமாக மாறும்போது ஒரு தரமான சுழற்பந்து வீச்சாளர் அவசியம் என்றும் குறிப்பிட்டார்.
மேலும், வாஷிங்டன் சுந்தர் ஆல்-ரவுண்டராக விளையாடலாம் என்றும், குல்தீப் யாதவ் அல்லது மானவ் சுதார் அணியில் ஏன் இடம்பெறவில்லை என்றும் கேள்வி எழுப்பினார்.
இந்த டெஸ்ட் போட்டியில் இந்திய அணி 4 வேகப்பந்து வீச்சாளர்களுடன் களமிறங்கியது குறிப்பிடத்தக்கது.
இந்தியா - நியூசிலாந்து அணிகள் மோதும் 2-வது மற்றும் கடைசி டெஸ்ட் போட்டி நவம்பர் 27-ம் தேதி கிறைஸ்ட்சர்ச்சில் தொடங்க உள்ளது. இதில் இந்திய அணி வெற்றியை நோக்கி களமிறங்கும்.