இந்தியாவிடம் ஒயிட்வாஷ்... ஆப்கானிஸ்தான் கேப்டன் சொன்னது என்ன?

நியூடெல்லி,
இந்தியாவுக்கு எதிரான டி20 தொடரை 0-3 என்ற கணக்கில் ஆப்கானிஸ்தான் இழந்துள்ள நிலையில், தங்களது ஆட்டத்திறனை மேம்படுத்திக் கொள்ள உலகின் முன்னணி அணிகளுக்கு எதிராக அதிக போட்டிகளில் விளையாட வேண்டும் என்று அந்த அணியின் கேப்டன் இப்ராஹிம் ஜத்ரான் தெரிவித்துள்ளார்.
இந்தத் தொடர் முழுவதும் இந்திய அணிக்கு இணையான ஆட்டத்தை வெளிப்படுத்த முடியாமல் தடுமாறிய ஆப்கானிஸ்தான், நேற்று நடைபெற்ற 3-வது மற்றும் கடைசி டி20 போட்டியிலும் தோல்வியைச் சந்தித்தது.
இதன் மூலம் 3 போட்டிகள் கொண்ட டி20 தொடரை இந்திய அணி 3-0 என்ற கணக்கில் கைப்பற்றியது.
போட்டி முடிந்த பிறகு ஆப்கானிஸ்தான் கேப்டன் இப்ராஹிம் ஜத்ரான் கூறியதாவது:
"நிச்சயமாக இது ஏமாற்றமாக இருக்கிறது. ஆனால் காலம் செல்ல செல்ல நிச்சயமாக முன்னேறுவோம். வெற்றி பெற வேண்டும் என்ற எண்ணம் இல்லையென்றால், சர்வதேச அணிகளை வீழ்த்துவது மிகவும் கடினம்.
உலகக் கோப்பைக்குப் பிறகு நாங்கள் விளையாடும் முதல் டி20 தொடர் இதுவாகும். நாங்கள் அதிக போட்டிகளில், குறிப்பாக பெரிய அணிகளுக்கு எதிராக அதிக அளவில் விளையாட வேண்டும். அப்போதுதான் எங்களால் முன்னேற முடியும்" என்றார்.
நேற்று புதுடெல்லியில் உள்ள அருண் ஜேட்லி மைதானத்தில் 3-வது மற்றும் கடைசி டி20 போட்டி நடைபெற்றது.
இதில் முதலில் பேட்டிங் செய்த இந்திய அணி, தொடக்க ஆட்டக்காரர் அபிஷேக் சர்மாவின் அதிரடி சதத்தின் உதவியுடன் 20 ஓவர்களில் 7 விக்கெட்டுகளை இழந்து 221 ரன்கள் குவித்தது. அபிஷேக் சர்மா வெறும் 34 பந்துகளில் 108 ரன்கள் விளாசி அசத்தினார்.
இதையடுத்து 222 ரன்கள் என்ற கடினமான இலக்கை நோக்கி களமிறங்கிய ஆப்கானிஸ்தான் அணி, இந்திய பந்துவீச்சை சமாளிக்க முடியாமல் 14.1 ஓவர்களில் 94 ரன்களுக்கு ஆல்-அவுட் ஆனது.
இதன் மூலம் இந்திய அணி 127 ரன்கள் வித்தியாசத்தில் அபார வெற்றி பெற்றது. இந்த வெற்றியின் மூலம் 3 போட்டிகள் கொண்ட டி20 தொடரை இந்தியா 3-0 என்ற கணக்கில் கைப்பற்றி ஆப்கானிஸ்தானை 'ஒயிட்வாஷ்' செய்தது.