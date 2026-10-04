ஆசிய விளையாட்டில் தங்கம் வென்ற இந்திய கிரிக்கெட் அணி... ஒரு போட்டியில் கூட விளையாடாத 3 வீரர்கள்

நகோயா,
20-வது ஆசிய விளையாட்டுப் போட்டியில் இந்திய கிரிக்கெட் அணி தங்கப் பதக்கம் வென்று சாதனை படைத்துள்ளது. நேற்று நடைபெற்ற பரபரப்பான இறுதிப்போட்டியில் பாகிஸ்தான் அணியை 19 ரன்கள் வித்தியாசத்தில் வீழ்த்தி இந்திய அணி சாம்பியன் பட்டத்தை கைப்பற்றியது.
இந்த தொடரில் இந்திய அணி சிறப்பாக செயல்பட்டு தங்கப் பதக்கம் வென்ற நிலையில், 15 பேர் கொண்ட அணியில் இடம்பெற்றிருந்த 3 வீரர்களுக்கு ஒரு போட்டியில் கூட விளையாடும் வாய்ப்பு கிடைக்கவில்லை.
இந்திய அணியின் இளம் வேகப்பந்து வீச்சாளரான அர்ஷ்தீப் சிங்கும் ஆசிய விளையாட்டுப் போட்டிக்கான அணியில் இடம்பெற்றிருந்தார்.
சர்வதேச அனுபவம் மற்றும் பந்துவீச்சுத் திறன் காரணமாக முக்கிய வீரராக கருதப்பட்ட போதிலும், அணியின் ஆடும் லெவனில் அவருக்கு வாய்ப்பு கிடைக்கவில்லை.
குறிப்பாக அரையிறுதி மற்றும் இறுதிப்போட்டிகளில் ஜஸ்பிரித் பும்ராவை மட்டுமே வேகப்பந்து வீச்சில் அணி நிர்வாகம் பயன்படுத்தியது. இதனால் அர்ஷ்தீப் சிங் தொடரின் எந்த போட்டியிலும் களமிறங்கவில்லை.
ஹர்ஷித் ராணா காயம் காரணமாக விலகியதைத் தொடர்ந்து, அவருக்கு பதிலாக யாஷ் தாக்குர் இந்திய அணியில் சேர்க்கப்பட்டார். ஆனால், தொடரில் அவர் ஒரு பேக்-அப் வீரராகவே இருந்தார். ஆடும் லெவனில் இடம் கிடைக்கவில்லை.
வருண் சக்ரவர்த்திக்கு பதிலாக இந்திய அணியில் சேர்க்கப்பட்ட விப்ராஜ் நிகாமுக்கும் இதே நிலைதான் ஏற்பட்டது. பும்ரா, அக்சர் படேல், வாஷிங்டன் சுந்தர் மற்றும் ரவி பிஷ்னோய் உள்ளிட்ட பந்துவீச்சாளர்கள் தொடர்ந்து அணியில் இடம்பெற்றதால், விப்ராஜ் நிகாமால் ஆடும் லெவனில் இடம்பிடிக்க முடியவில்லை.