"முழு இந்தியாவும் உன்னை நம்புகிறது" - கம்பீர் கூறிய அந்த வார்த்தை... நினைவுகூர்ந்த திலக் வர்மா

கிறைஸ்ட்சர்ச்,
“முழு இந்தியாவும் உன்னை நம்புகிறது” என்ற கம்பீர் கூறிய வார்த்தைகளை திலக் வர்மா நினைவுகூர்ந்தார்.
நியூசிலாந்துக்கு எதிரான 2-வது டி20 கிரிக்கெட் போட்டியில் இந்திய அணி 4 விக்கெட் வித்தியாசத்தில் அபார வெற்றி பெற்றது. இந்த வெற்றியின் மூலம் 5 போட்டிகள் கொண்ட தொடரில் இந்தியா 2-0 என முன்னிலை பெற்றுள்ளது.
இப்போட்டியில் முதலில் பேட்டிங் செய்த நியூசிலாந்து அணி 20 ஓவர்களில் 5 விக்கெட் இழப்புக்கு 180 ரன்கள் எடுத்தது. இதையடுத்து 181 ரன்கள் என்ற இலக்கை நோக்கி ஆடிய இந்திய அணி, ஒரு கட்டத்தில் 70 ரன்களுக்கு 5 விக்கெட்டுகளை இழந்து தடுமாறியது. பின்னர் திலக் வர்மா - நமன் தீர் ஜோடி சிறப்பாக விளையாடி நம்பிக்கை அளித்தது.
நமன் தீர் ஆட்டமிழந்தநிலையில், தொடர்ந்து சிறப்பாக விளையாடிய திலக் வர்மா இறுதிவரை ஆட்டமிழக்காமல் 26 பந்துகளில் 51 ரன்கள் எடுத்தார். அவருடன் இணைந்து நிதீஷ் குமார் ரெட்டி 13 பந்துகளில் 26 ரன்கள் எடுத்து ஆட்டமிழக்காமல் இருந்தார்.
இதன் மூலம் இந்திய அணி 19.5 ஓவர்களில் 6 விக்கெட் இழப்புக்கு 181 ரன்கள் எடுத்து வெற்றி பெற்றது. இப்போட்டியில் இந்தியா வெற்றி பெற முக்கிய காரணமாக இருந்த திலக் வர்மாவுக்கு ஆட்டநாயகன் விருது வழங்கப்பட்டது.
இப்போட்டிக்கு பின் பேசிய திலக் வர்மா, பயிற்சியாளர் கவுதம் கம்பீர் தன்னிடம் கூறிய நம்பிக்கையூட்டும் வார்த்தைகளை நினைவுகூர்ந்துள்ளார்.
இதுகுறித்து அவர் கூறுகையில், “போட்டிக்கு முன்பு பயிற்சியாளர்களுடன் பேசினேன். முழு இந்தியாவும் உன்னை நம்புகிறது. நீ கடைசி வரை களத்தில் நின்றால் போட்டியை வெல்ல முடியும் என்று கூறி நம்பிக்கை அளித்தனர். அந்த நம்பிக்கையுடன் கடைசி வரை விளையாட வேண்டும் என்பதையே மனதில் வைத்திருந்தேன்” என்றார்.
நமன் தீரின் பேட்டிங்கை பாராட்டிய திலக் வர்மா, “நமன் சிறப்பாக விளையாடினார். அவர் கடைசி வரை களத்தில் இருந்திருந்தால், 19-வது ஓவரிலேயே போட்டியை முடித்திருக்க முடியும். இருப்பினும், நிதீஷ் குமார் ரெட்டியுடன் இணைந்து ஆட்டத்தை வெற்றிகரமாக முடித்ததில் மகிழ்ச்சி” என்று தெரிவித்தார்.
இந்த வெற்றியின் மூலம் இந்திய அணி தொடரில் 2-0 என முன்னிலை பெற்றுள்ளது. அடுத்த போட்டியிலும் வெற்றி பெற்று தொடரைக் கைப்பற்றும் முனைப்பில் இந்திய வீரர்கள் உள்ளனர்.