கிறைஸ்ட்சர்ச்,
ஒவ்வொரு மைல்கல்லிலும் தந்தைக்கு சல்யூட் அடிக்கும் துருவ் ஜுரெலின் பின்னணியில் கார்கில் கதை உள்ளது.
இந்திய ராணுவத்தின் 8-வது ஜாட் ரெஜிமென்ட்டில் பணியாற்றிய துருவ் ஜுரெலின் தந்தை நேம் சந்த் கார்கில் போரில் பங்கேற்றவர். 2008-ம் ஆண்டு விருப்ப ஓய்வு பெற்றாலும், போரின்போது ஏற்பட்ட அனுபவங்கள் இன்றளவும் அவரது நினைவில் நீங்காமல் உள்ளன.
போருக்கு செல்வதற்கு முன்பு மனைவிக்கு எழுதிய கடிதம் குறித்து அவர் கூறுகையில், தனது சேமிப்புகள் மற்றும் நிலையான வைப்புத்தொகைகள் பற்றிய விவரங்களையும், தனக்கு ஏதேனும் நேர்ந்தால் பணத்தை எவ்வாறு ஏற்பாடு செய்ய வேண்டும் என்பதையும் அதில் குறிப்பிட்டதாகத் தெரிவித்தார். மேலும், அந்தப் பணத்தை புத்திசாலித்தனமாக பயன்படுத்துமாறும் மனைவியிடம் அறிவுறுத்தியதாக கூறினார்.
சிறுவயதில் படிப்பில் சிறந்து விளங்கிய துருவ், கிரிக்கெட்டில் ஆர்வம் அதிகரித்த பிறகு அதற்கே முன்னுரிமை அளித்ததாக நேம் சந்த் தெரிவித்தார். ஒருவழியாக 10-ம் வகுப்புத் தேர்வில் தேர்ச்சி பெற்றதாகவும் குறிப்பிட்டார்.
அதேநேரத்தில், மகனின் கிரிக்கெட் கனவுக்கு எந்த குறையும் வைக்கவில்லை என்றும் கூறினார். பேட், கிரிக்கெட் ஷூஸ் உள்ளிட்ட உபகரணங்களை வாங்கும்போது தரத்தில் ஒருபோதும் சமரசம் செய்ததில்லை என்றும் தெரிவித்தார்.
துருவ் ஜுரெலின் கிரிக்கெட் பயணத்தால் நேம் சந்துக்கும் அவரது மனைவிக்கும் ஒரு புதிய அனுபவம் கிடைத்துள்ளது. மகனின் அழைப்பை ஏற்று, இருவரும் முதன்முறையாக வெளிநாட்டுக்கு பயணம் செய்து கிறைஸ்ட்சர்ச்சில் அவர் விளையாடுவதை நேரில் பார்த்துள்ளனர்.
தொடர் முடிந்த பிறகு எங்கு சுற்றுலா செல்வது என்பதைத் துருவ்தான் முடிவு செய்வார் என்றும், அவர் அதிகம் பேசமாட்டார்; தாங்களும் அதிகமாக கேள்விகள் கேட்பதில்லை என்றும் நேம் சந்த் தெரிவித்துள்ளார்.
ஒருகாலத்தில் கார்கில் மலைப்பகுதிகளில் நாட்டின் எல்லையைக் காத்து நின்ற நேம் சந்த், இன்று கிரிக்கெட் மைதானத்தில் இந்தியாவைப் பிரதிநிதித்துவப்படுத்தும் தனது மகனைப் பெருமையுடன் பார்த்து வருகிறார்.
துருவ் ஜுரெல் முக்கியமான ரன்களை குவித்த பிறகு தனது தந்தையை நோக்கி சல்யூட் செய்வது வழக்கம். ராணுவ வீரரான தனது தந்தையின் சேவைக்கும், கிரிக்கெட் பயணத்தில் அவர் அளித்த ஆதரவுக்கும் மரியாதை செலுத்தும் விதமாக இந்த செயல் அமைந்துள்ளது.