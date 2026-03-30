ஜடேஜாவுக்கு கேப்டன் பதவி வழங்காதது ஏன்? - சங்ககாரா விளக்கம்

ராஜஸ்தான் ராயல்ஸ் அணியின் கேப்டனாக ரியான் பராக் நியமிக்கப்பட்டுள்ளார்.
ஜெய்ப்பூர்,

ஐபிஎல் தொடரில் இன்றைய ஆட்டத்தில் சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ் மற்றும் ராஜஸ்தான் ராயல்ஸ் அணிகள் மோதுகின்றன. இந்நிலையில் ஐபிஎல் 2026 சீசனுக்காக ராஜஸ்தான் ராயல்ஸ் அணியில் அனுபவம் வாய்ந்த ரவீந்திர ஜடேஜா போன்ற வீரர்கள் இருந்தும், பராக்கை தேர்வு செய்ததற்கான காரணங்களை அந்த அணியின் தலைமை பயிற்சியாளர் குமார் சங்கக்காரா விளக்கியுள்ளார். இது குறித்து அவர் கூறியதாவது:-

கேப்டன் பதவிக்கு ஜடேஜா மற்றும் சந்தீப் சர்மா உட்பட ஐந்து வீரர்கள் பரிசீலிக்கப்பட்டனர். இதில் வெறும் அனுபவத்தை மட்டும் பார்க்காமல், வீரர்களின் ஆளுமை, தகவல் தொடர்பு மற்றும் கடினமான சூழல்களை கையாளும் விதம் குறித்து விரிவான நேர்காணல்கள் நடத்தப்பட்டன.

நேர்காணலின் போது ரியான் பராக் காட்டிய முதிர்ச்சி மற்றும் தெளிவான சிந்தனை நிர்வாகத்தை வெகுவாகக் கவர்ந்தது. குறிப்பாக, தனது தவறுகளை ஒப்புக்கொண்டு அதிலிருந்து கற்றுக்கொள்ளும் அவரது பண்பு அவருக்கு கூடுதல் பலமாக அமைந்தது. தலைமை தாங்குவதற்கு அவரே மிகவும் பொருத்தமான நபர் என்பதில் நாங்கள் உறுதியாக உள்ளோம்.

ஜடேஜா அனுபவம் மிக்கவர் என்றாலும், ராஜஸ்தான் அணி நீண்ட கால அடிப்படையில் அணியை வழிநடத்தக்கூடிய ஒரு இளம் தலைவரை உருவாக்க விரும்பியது. இளைஞர்கள் மற்றும் மூத்த வீரர்கள் என அனைவரிடமும் எளிதாகப் பழகும் திறன் பராக் அணியை வழிநடத்த உதவும் என நம்பப்படுகிறது.

சஞ்சு சாம்சன் வெளியேறிய பிறகு, அணியை ஒரு புதிய திசையில் கொண்டு செல்ல ஒரு புதிய தொடக்கம் தேவை என்று ராயல்ஸ் நிர்வாகம் கருதியது. சுருக்கமாகச் சொன்னால், உடனடி வெற்றியை விட, அணியுடன் சேர்ந்து வளரக்கூடிய ஒரு தலைவரை உருவாக்க வேண்டும் என்ற நோக்கிலேயே ரியான் பராக் கேப்டனாகத் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டுள்ளார் என சங்ககாரா கூறினார்.

