உலக டெஸ்ட் சாம்பியன்ஷிப் இறுதிப்போட்டிக்கு தகுதி பெறுமா இந்தியா ?

இந்தியா-இலங்கை அணிகளுக்கு இடையிலான இரண்டு போட்டிகள் கொண்ட டெஸ்ட் தொடர் சமீபத்தில் நிறைவடைந்தது. முதல் டெஸ்ட் போட்டியில் இந்திய அணி வெற்றி பெற்ற நிலையில், 2-வது டெஸ்ட் போட்டி டிராவில் முடிந்தது. இதன் மூலம் இந்திய அணி தொடரை 1-0 என்ற கணக்கில் கைப்பற்றியது.
இந்தத் தொடருக்குப் பிறகு உலக டெஸ்ட் சாம்பியன்ஷிப் புள்ளிப்பட்டியலில் இந்திய அணி தற்போது 4-வது இடத்தில் உள்ளது. இதனால், அடுத்த உலக டெஸ்ட் சாம்பியன்ஷிப் இறுதிப்போட்டிக்கு இந்தியா தகுதி பெறுமா என்ற கேள்வி எழுந்துள்ளது.
இந்திய அணிக்கு இன்னும் 7 டெஸ்ட் போட்டிகள் மட்டுமே எஞ்சியுள்ளன. இறுதிப்போட்டிக்கான வாய்ப்பை தக்கவைத்துக்கொள்ள, அந்த 7 போட்டிகளில் குறைந்தது 6 போட்டிகளில் வெற்றி பெற வேண்டிய சூழல் ஏற்பட்டுள்ளது.
அதுமட்டுமின்றி, புள்ளிப்பட்டியலில் இந்தியாவுக்கு போட்டியாக இருக்கும் மற்ற அணிகளின் வெற்றி, தோல்வி மற்றும் டிரா முடிவுகளும் இந்தியாவின் இறுதிப்போட்டி வாய்ப்பில் முக்கிய தாக்கத்தை ஏற்படுத்தும்.
இதனால் இந்தியா எஞ்சியுள்ள போட்டிகளில் வெற்றி பெறுவதுடன், மற்ற அணிகளின் முடிவுகளும் சாதகமாக அமைந்தால் மட்டுமே இறுதிப்போட்டிக்கு முன்னேற முடியும்.