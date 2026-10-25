வருங்காலத்தில் ஐ.பி.எல். போட்டிகளில் விளையாடுவீர்களா? தோனி அளித்த சுவாரஸ்ய பதில்

பெங்களூரு
வருங்காலத்தில் ஐ.பி.எல். போட்டிகளில் விளையாடுவீர்களா? என்ற கேள்விக்கு தோனி சுவாரஸ்ய பதில் அளித்துள்ளார்.
இந்திய கிரிக்கெட் அணியின் முன்னாள் கேப்டன் எம்.எஸ். தோனி பெங்களூருவில் செய்தியாளர்கள் சந்திப்பில் கலந்து கொண்டு பேசினார். அனைத்து வித சர்வதேச போட்டிகளில் இருந்தும் ஓய்வு முடிவை அறிவித்து விட்ட தோனி, தொடர்ந்து ஐ.பி.எல். போட்டிகளில் சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ் அணியில் விளையாடி வருகிறார்.
அவரிடம் வருங்காலத்தில் ஐ.பி.எல். போட்டிகளில் தொடர்ந்து விளையாடுவீர்களா? என கேட்டனர். இதற்கு பதிலளித்து அவர் பேசும்போது, நான் போட்டிகளில் விளையாடி, அதனை பற்றிய உங்கள் அறிக்கையை எனக்கு கொடுங்கள். வருகிற டிசம்பருக்கு முன், கூடுதலாக இன்னொரு தொடரில் விளையாடுவேனா, இல்லையா? அதற்கு நான் எவ்வளவு வலிமையானவனாக இருக்கிறேன் என சுய ஆய்வு செய்து கொள்ள வேண்டியது அவசியம் என்றார்.
அதில், நான் போதிய அளவுக்கு சரியாக இல்லை என்றால், அப்போது, இந்த பழமையான வாகனம் சாலையில் மென்மையாக ஓடுவதற்கான பணியை செய்வதற்கான எல்லா உரிமையும் உங்களிடம் உள்ளது என நீங்கள் உறுதி செய்து கொள்ளலாம் என்றார்.
தொடர்ந்து அவர் சென்னை மற்றும் பெங்களூரு அணியின் செயல்பாடு பற்றிய கேள்விக்கு பதிலளித்து பேசினார். அவர் கூறும்போது, கடந்த 2 ஆண்டுகளாக நாங்கள் (சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ் அணி) கடுமையாக போராடினோம். அதுவே மறுக்க முடியாத உண்மை. அதில், மறைப்பதற்கு எதுவும் இல்லை.
பெங்களூரு அணி உண்மையில், மிக சிறப்பாக செயல்பட்டது. அதற்கான பலனும் கிடைத்தது. கடந்த 2 ஆண்டுகளாக அவர்கள் தொடர்ந்து சிறப்பாக விளையாடினர். ஆனால், நாங்கள் அப்படி விளையாடவில்லை. வருங்காலத்தில் எங்களுடைய வீரர்கள் காயங்களை புறந்தள்ளி விட்டு, போட்டித்தொடர் முழுவதும் சிறப்பான விளையாட்டை வெளிப்படுத்த தயாராக இருப்பார்கள் என்ற நம்பிக்கை உள்ளது என்றார்.