கிரிக்கெட்

’இறுதிப்போட்டியில் வென்று விடுங்கள், இல்லையெனில் நீங்கதான் ’சோக்கர்ஸ்’’- டேல் ஸ்டெயின்

இறுதிப்போட்டியில் இந்தியாவை நியூசிலாந்து வெல்வதற்கு வாய்ப்பே இல்லை என்று டேல் ஸ்டெயின் கூறினார்.
’இறுதிப்போட்டியில் வென்று விடுங்கள், இல்லையெனில் நீங்கதான் ’சோக்கர்ஸ்’’- டேல் ஸ்டெயின்
Published on

சென்னை,

டி20 உலகக் கோப்பை 2026 இறுதிப்போட்டி நாளை (ஞாயிற்றுக்கிழமை) அகமதாபாத்தில் உள்ள நரேந்திர மோடி மைதானத்தில் நடைபெற உள்ளது. இதில் இந்தியா மற்றும் நியூசிலாந்து அணிகள் மோதுகின்றன. இந்த நிலையில், தென் ஆப்பிரிக்காவின் முன்னாள் வேகப்பந்துவீச்சாளர் டேல் ஸ்டெயின் ஒரு முக்கியமான கருத்தை பகிர்ந்துள்ளார்.

அதன்படி, இந்த இறுதிப்போட்டியில் இந்தியாவை நியூசிலாந்து வெல்வதற்கு வாய்ப்பே இல்லை என்று கூறினார். அவர் பேசுகையில், ‘எல்லோரும் தென் ஆப்பிரிக்காவை ‘சோக்கர்ஸ்’ என்று அழைக்கிறார்கள். ஆனால், நியூசிலாந்து எங்களைவிட அதிக இறுதிப்போட்டிகளில் விளையாடியிருக்கிறார்கள். அதனால், இந்த முறையாவது கோப்பையை வெல்லுங்கள். இல்லையேனில் நீங்கதான் ’சோக்கர்ஸ்’ ’ என்று நகைச்சுவையாக கூறினார்.

Also Read
“அபிஷேக் சர்மா அதை கற்றுக்கொள்ள வேண்டும்” - அஷ்வின்
’இறுதிப்போட்டியில் வென்று விடுங்கள், இல்லையெனில் நீங்கதான் ’சோக்கர்ஸ்’’- டேல் ஸ்டெயின்

மேலும், “எனக்கு நியூசிலாந்தை மிகவும் பிடிக்கும். அவர்கள் கோப்பையை வெல்ல வேண்டும் என்று நினைக்கிறேன். ஆனால் இந்தியாவை அகமதாபாத்தில் தோற்கடிப்பது மிகவும் கடினம். இந்தியா மிகப்பெரிய தவறு செய்தால்தான் அது சாத்தியம்,” என்று தெரிவித்தார்.

இறுதிப்போட்டியில் இந்தியா வெற்றி பெற்றால், தொடர்ந்து இரண்டு முறை டி20 உலகக் கோப்பையை வென்ற முதல் அணியாகவும், தாயக மண்ணில் கோப்பையை கைப்பற்றிய அணியாகவும் வரலாறு படைக்கும்.

இந்தியா
நியூசிலாந்து
இறுதிப்போட்டி
New Zealand
Dale Steyn
டேல் ஸ்டெயின்
சோக்கர்ஸ்
Chokers

Related Stories

No stories found.
X

Daily Thanthi
www.dailythanthi.com