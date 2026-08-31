கிரிக்கெட்

பெண்கள் ஆசிய கோப்பை கிரிக்கெட்: வங்காளதேசம் - இந்தோனேசியா இன்று மோதல்

பெண்கள் ஆசிய கோப்பை டி20 கிரிக்கெட் தொடர் துபாயில் நடைபெற்று வருகிறது.
பெண்கள் ஆசிய கோப்பை கிரிக்கெட்: வங்காளதேசம் - இந்தோனேசியா இன்று மோதல்
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துபாய்,

பெண்கள் ஆசிய கோப்பை டி20 கிரிக்கெட் தொடர் ஐக்கிய அரபு அமீரகத்தின் துபாயில் நடைபெற்று வருகிறது. இத்தொடர் கடந்த 28ம் தேதி தொடங்கியது.

இத்தொடரில் குரூப் ஏ பிரிவில் இந்தியா, பாகிஸ்தான், தாய்லாந்து, ஹாங்காங் மற்றும் குரூப் பி பிரிவில் இலங்கை, வங்காளதேசம், ஐக்கிய அரபு அமீரகம், இந்தோனேசியா என மொத்தம் 8 அணிகள் இடம்பெற்றுள்ளன.

வங்காளதேசம் - இந்தோனேசியா இன்று மோதல்

இந்நிலையில், பெண்கள் ஆசிய கோப்பை கிரிக்கெட் தொடரில் இன்று நடைபெறும் 4வது லீக் ஆட்டத்தில் வங்காளதேசம், இந்தோனேசியா அணிகள் மோத உள்ளன. இந்திய நேரப்படி இரவு 8 மணிக்கு இந்த ஆட்டம் தொடங்குகிறது. ஐக்கிய அரபு அமீரகத்தின் தலைநகர் துபாயில் உள்ள துபாய் சர்வதேச கிரிக்கெட் மைதானத்தில் இப்போட்டி நடைபெற உள்ளது.

கிரிக்கெட்
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Daily Thanthi
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