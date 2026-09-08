கிரிக்கெட்

பெண்கள் ஆசிய கோப்பை கிரிக்கெட்: வங்காளதேசம் - ஐக்கிய அரபு அமீரகம் இன்று மோதல்

இந்திய நேரப்படி இரவு 8 மணிக்கு இப்போட்டி தொடங்குகிறது.
பெண்கள் ஆசிய கோப்பை கிரிக்கெட்: வங்காளதேசம் - ஐக்கிய அரபு அமீரகம் இன்று மோதல்
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துபாய்,

பெண்கள் ஆசிய கோப்பை டி20 கிரிக்கெட்டில் இன்று நடைபெறும் ஆட்டத்தில் வங்காளதேசம், ஐக்கிய அரபு அமீரகம் அணிகள் மோதுகின்றன.

பெண்கள் ஆசிய கோப்பை டி20 கிரிக்கெட்

பெண்கள் ஆசிய கோப்பை டி20 கிரிக்கெட் தொடர் ஐக்கிய அரபு அமீரகத்தின் துபாயில் நடைபெற்று வருகிறது. இத்தொடர் கடந்த 28ம் தேதி தொடங்கியது.

இத்தொடரில் குரூப் ஏ பிரிவில் இந்தியா, பாகிஸ்தான், தாய்லாந்து, ஹாங்காங் மற்றும் குரூப் பி பிரிவில் இலங்கை, வங்காளதேசம், ஐக்கிய அரபு அமீரகம், இந்தோனேசியா என மொத்தம் 8 அணிகள் இடம்பெற்றுள்ளன

வங்காளதேசம் - ஐக்கிய அரபு அமீரகம்

இந்நிலையில், பெண்கள் ஆசிய கோப்பை டி20 தொடரில் இன்று நடைபெறும் 12வது லீக் ஆட்டத்தில் வங்காளதேசம், ஐக்கிய அரபு அமீரகம் அணிகள் மோதுகின்றன. துபாயில் உள்ள சர்வதேச கிரிக்கெட் மைதானத்தில் இந்திய நேரப்படி இரவு 8 மணிக்கு இப்போட்டி தொடங்குகிறது.

கிரிக்கெட்
Cricket
United Arab Emirates
ஐக்கிய அரபு அமீரகம்
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Daily Thanthi
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