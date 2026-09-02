கிரிக்கெட்

பெண்கள் ஆசிய கோப்பை கிரிக்கெட்: இந்தியா - ஹாங்காங் நாளை மோதல்

இந்திய நேரப்படி நாளை இரவு 8 மணிக்கு ஆட்டம் தொடங்குகிறது
பெண்கள் ஆசிய கோப்பை கிரிக்கெட்: இந்தியா - ஹாங்காங் நாளை மோதல்
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துபாய்,

பெண்கள் ஆசிய கோப்பை டி20 கிரிக்கெட் தொடரில் நாளை நடைபெறும் ஆட்டத்தில் இந்தியா, ஹாங்காங் அணிகள் மோதுகின்றன.

பெண்கள் ஆசிய கோப்பை டி20 கிரிக்கெட்

பெண்கள் ஆசிய கோப்பை டி20 கிரிக்கெட் தொடர் ஐக்கிய அரபு அமீரகத்தின் துபாயில் நடைபெற்று வருகிறது. இத்தொடர் கடந்த 28ம் தேதி தொடங்கியது.

இத்தொடரில் குரூப் ஏ பிரிவில் இந்தியா, பாகிஸ்தான், தாய்லாந்து, ஹாங்காங் மற்றும் குரூப் பி பிரிவில் இலங்கை, வங்காளதேசம், ஐக்கிய அரபு அமீரகம், இந்தோனேசியா என மொத்தம் 8 அணிகள் இடம்பெற்றுள்ளன.

இந்தியா - ஹாங்காங்

இந்நிலையில், பெண்கள் ஆசிய கோப்பை டி20 கிரிக்கெட் தொடரில் நாளை நடைபெறும் 7வது லீக் ஆட்டத்தில் இந்தியா, ஹாங்காங் அணிகள் மோதுகின்றன.

ஐக்கிய அரபு அமீரகத்தின் துபாயில் உள்ள துபாய் சர்வதேச கிரிக்கெட் மைதானத்தில் இந்திய நேரப்படி நாளை இரவு 8 மணிக்கு ஆட்டம் தொடங்குகிறது

கிரிக்கெட்
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Daily Thanthi
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