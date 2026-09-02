கிரிக்கெட்

பெண்கள் ஆசிய கோப்பை கிரிக்கெட்: இலங்கை - இந்தோனேசியா இன்று மோதல்

பெண்கள் ஆசிய கோப்பை டி20 கிரிக்கெட் தொடர் கடந்த 28ம் தேதி தொடங்கியது.
பெண்கள் ஆசிய கோப்பை கிரிக்கெட்: இலங்கை - இந்தோனேசியா இன்று மோதல்
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துபாய்,

பெண்கள் ஆசிய கோப்பை டி20 கிரிக்கெட் தொடரில் இன்று நடைபெறும் ஆட்டத்தில் இலங்கை, இந்தோனேசியா மோதுகின்றன.

பெண்கள் ஆசிய கோப்பை டி20 கிரிக்கெட்

பெண்கள் ஆசிய கோப்பை டி20 கிரிக்கெட் தொடர் ஐக்கிய அரபு அமீரகத்தின் துபாயில் நடைபெற்று வருகிறது. இத்தொடர் கடந்த 28ம் தேதி தொடங்கியது.

இத்தொடரில் குரூப் ஏ பிரிவில் இந்தியா, பாகிஸ்தான், தாய்லாந்து, ஹாங்காங் மற்றும் குரூப் பி பிரிவில் இலங்கை, வங்காளதேசம், ஐக்கிய அரபு அமீரகம், இந்தோனேசியா என மொத்தம் 8 அணிகள் இடம்பெற்றுள்ளன.

இலங்கை - இந்தோனேசியா

இந்நிலையில், பெண்கள் ஆசிய கோப்பை டி20 கிரிக்கெட் தொடரில் இன்று நடைபெறும் 6வது லீக் ஆட்டத்தில் இலங்கை, இந்தோனேசியா அணிகள் மோதுகின்றன.

ஐக்கிய அரபு அமீரகத்தின் துபாயில் உள்ள துபாய் சர்வதேச கிரிக்கெட் மைதானத்தில் இப்போட்டி நடைபெற உள்ளது. இந்திய நேரப்படி இரவு 8 மணிக்கு இப்போட்டி தொடங்குகிறது

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Daily Thanthi
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